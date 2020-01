Infografika: Putovanje esporta i gaminga prema mainstreamu

Iako se esport može činiti kao relativno novi fenomen, njegovo podrijetlo može se pratiti sve do 1970-ih. Međutim, tek u proteklom desetljeću val tehnoloških inovacija pretvorio je cjelokupnu industriju iz podzemne niše u glavni fenomen vrijedan milijarde dolara.

Danas gaming industrija, iako se još uvijek razvija i natječe s nekim od najvećih sportskih liga u SAD-u i Europi, vrijedi više nego filmska i glazbena industrija zajedno. Radi toga globalni tehnološki divovi užurbano ulažu milijarde dolara kako bi i oni ostavili svoj trag u onome što mnogi smatraju budućnošću sporta i zabave.

Esport natjecanja su natjecanja u igranju video igara za više igrača koje danas obično igraju profesionalni igrači. Da, i igrači igara postali su profesionalci i zarađuju ogromne svote novca dok se sama natjecanja, tj. nagradni fondovi koje nude mogu mjeriti s bilo kojim ostalim sportovima i nagrama koje se nude na turnirskim natjecanjima.

Slijedi kratki pregled rađanja esporta

1970: rođenje e-sporta

Najranije poznato natjecanje u video igrama je 'Intergalaktička svemirska olimpijada' održana 1972. godine na Sveučilištu Stanford, a pobjednik je dobio godišnju pretplatu na časopis Rolling Stone. Iako je to bila skromna prva nagrada za industriju, postavila je temelj budućim nagradnim fondovima u milijunima dolara.

1980-e: više mogućnosti igranja

Osamdesete su godine donijele i nove konzole za igranje. Nintendo Entertainment System (NES) podigao je grafiku na razinu dvije više, baš kao i same kontrole, igrivost i samu dostupnost široj masi, što je uvelike pridonijelo razvoju e-sporta i gaminga. Pet godina kasnije, Sega Genesis je predstavljena u SAD-u i Japanu koja se borila s Nintendom za nadmoć koji je tada držao čak 95 posto tržišta.

1990-e: Prvi turniri

Nintendo je povećao svoju posvećenost esportu tako da je organizirao prvo Nintendo World Championships na kojem su se igrale igre Super Mario Bros i Tetris,a pobjednik je otišao doma s 40-inčnim televizorom. Nakon toga počele su se pojavljivati nove lige poput QuakeCona 1996. na kojoj se igrala igra Quake, pucačina iz trećeg lica. Zatim je osnovana Cyberathlete Professional League (CPL) i Professional Gamers League (PGL)

2000-e: Eksplozija e-sporta

E-sport je u potpunosti ušao u mainstream s Amazonovom akvizicijom platforme za stream Twitch za 970 milijuna dolara 2014. godine. Platforma na kojoj igrači svoju igru live prenose sa zantiželjnicima i pratiteljima odvelo je e-sport do nezamislivih visina, a uz popularne igre poput League of Legends (LoL) i Defense of the Ancients 2 ( Dota) svakodnevno se na Twichu 'vrti' oko milijun pregleda.

Nešto sličnu Twichu pokušao je Google ove godine sa platformom Stadia, koja je utemeljna na cloudu, tj. sve igrice su u 'oblaku' čemu je cilj eliminirati potrebu za bilo kakvim dodatnim hardwerom, ali Stadia još nije postigla veliki uspjeh.

E-sport danas

Sve veća uključenost developera i globalnih tehnoloških giganata dovela je do velikog povećanja publike koja prati i sudjeluje u raznim turnirima a bogate nagrade su stavile e-sport na svjetsku mainstream scenu.

Kratak pregled:

Demografija: 50 posto esport gledatelja dolazi iz Azije

Uključenost: 6 milijardi sati je potrošeno na gledanje esporta u 2018. godini, a do 2021. Taj će se broj popeti na 9 milijardi

Jedna esport ekipa se danas prodaje za 20 milijuna dolara

Nagradni fond za igricu Fortnite je za sezonu 2018. iznosio 100 milijuna dolara, što je jednako svim esport novčanim nagradam u 2017. godini.

Budućnost esporta

Da bi zadržala svoj bijesni tempo rasta, industrija esportsa mora se najprije suočiti s pet ključnih izazova, a oni su:

Raznolikost žanrova igara: Industrija će morati proizvesti više žanrova igara kako bi se dopala široj publici izvan svoje trenutne baze igrača.

Geografsko širenje liga: e-sport će se morati proširiti na nacionalnu, regionalnu i globalnu razinu ako želi iskoristiti veće proračune za oglašavanje. Međutim, iako je e-sport dobio pozornost svjetskih medija, lokalne je događaje teže organizirati.

Regulacija natjecanja: S ulogom višemilijunskih nagradnih fondova potrebna su nova pravila i propisi za borbu protiv varanja i namještanja 'utakmica'.

Vlasništvo nad medijskim pravima: Prava na sadržaj nisu bila u fokusu izdavača jer je sadržaj generiran od obožavatelja poslužio kao besplatno oglašavanje za njihove igre.

Usklađivanje medija: Tradicionalni medijski brendovi još uvijek se nerado pridružuju esportu, jer i dalje postoje predrasude o konkurentnom igranju. Na primjer, kultura igranja smatra se štetnom distrakcijom, a ne legitimnim sportom.

U manje od 50 godina, esport i gaming industrija pretekle su filmsku i glazbenu , a sa sve većim brojem mainstream publike industrija ne pokazuje zankove usporavanja, baš naprotiv.