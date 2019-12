[ISTRAŽIVANJE] Deutsche Bank: Kriptovalute bi do 2030. godine mogle zamijeniti ‘keš‘

Piše: FIMA Plus

U istraživačkom izvješću 'Imagine 2030', Deutsche Bank sa sjedištem u Frankfurtu tvrdi da se na kriptovalute do sada gledalo kao na 'dodatke', a ne kao 'zamjenu' u svijetu financija. No sljedeće desetljeće moglo bi to promijeniti, ovisno o regulatornim tijelima.

Ako jedan od GAFA (Google, Apple, Facebook i Amazon) ili njihovog kineskog ekvivalenta BATX (Baidu, Alibaba, Tencent i Xiaomi) uspiju prevladati regulatorne prepreke to bi ubrzalo usvajanje kriptovaluta i dalo im mogućnost da konačno zamijene gotovinu, navodi se u izvješću Jima Reida, šefa temeljne strategije kreditiranja i tematskih istraživanja u Deutsche Bank.

Trenutni fiat-sustav izgleda 'lomljivo', posebno zbog desetljeća 'niskih troškova na plaće, ostalih benefita i troškova radne snage' te inflacije. Tijekom sljedećeg desetljeća stvari bi se mogle promijeniti i 'potražnja za alternativnim valutama, od zlata do kriptovaluta, mogla bi porasti', navodi se u izvješću.

Reid je izjavio da bi prednosti kriptovaluta kao što su sigurnost, brzina, minimalni troškovi transakcija, jednostavnost pohrane i 'i njihova važnost u digitalnom dobu' mogle pomoći pri masivnom prihvaćanju u narednim godinama.

Kriptovalute bi mogle postati 'novac 21. stoljeća'

Drugi je razlog zašto bi kriptovalute mogle postati 'novac 21. stoljeća' njihova privatnost.

Gotovo dvije trećine potrošača preferira nematerijalna gotovinska plaćanja, a trećinu zabrinjava anonimnost. To su ujedno i dvije stvari koje opisuju kriptovalute, dodao je.

Konačno, inflacija bi mogla potaknuti potražnju za alternativnim valutama. Prije svega, kriptovalute bi trebale postati legalne u očima vlada i regulatora kako bi postale široko rasprostranjene. To bi pridonijelo stabilnosti cijena, omogućilo globalnu rasprostranjenost i povećalo interes poduzeća u platnoj industriji, poput Visa i Mastercarda, kao i trgovaca poput Amazona i Walmarta.

I dok mnogi predviđaju kraj ere 'keša' u nadolazećim godinama, Deutsche Bank vjeruje da bi kartice mogle nestati jer ih pametni telefoni čine zastarjelima. Isto tako, vlade i banke okreću se bezgotovinskom društvu.

Na temelju trendova, u istraživačkom izvješću Detusche Banka na kraju se navodi da će se broj korisnika blockchain novčanika (engl. Wallet) do 2030. g. povećati na 200 milijuna.