Kako se ekipa na Redditu organizirala i hedge fondovima izbila milijarde dolara iz ruke

Do početka pandemije 28-godišnji informatički inženjer Alex Patton nije mogao ni sanjati da bi jednog dana mogao trgovati dionicama. Stvari su se promijenile nakon što je u padu tržišta dionica ostao bez velikog dijela štednje za mirovinu.

"Prije covida nisam znao ništa o ulaganjima", priča Patton, koji živi u Kingston upon Thamesu, u jugozapadnom dijelu Londona.

Gubitak štednje potaknuo ga je da uzme stvari u svoje ruke - budući da ima dvojno američko-britansko državljanstvo, bez problema je otvorio račun na američkoj digitalnoj platformi za trgovinu dionicama Robinhood. I na nagovor prijatelja potražio je na društvenoj mreži Reddit grupu wallstreetbets.

"'Ovo je skroz ludo', mislio sam, puno ljudi gubi puno novca", kaže.

"Nisam o tome previše razmišljao sve dok mi prijatelj nije rekao 'pogledaj malo GameStop. Tada sam shvatio da je to što neki ljudi rade na Redditu uistinu impresivno, to njihovo istraživanje dionica".

Prilika

GameStop je američki lanac trgovina video-igara čija se dionica našla na meti hedge fondova. Njihovi su ih trgovci posuđivali i potom prodavali, očekujući da će im cijena pasti pa će ih otkupiti i vratiti vlasnicima, zadržavajući razliku u cijeni.

„Ljudi su istraživali i zaključili da je pozicija hedge fondova rizična. Pomislili smo da to možemo iskoristiti i da je to prilika“, objašnjava Patton. Zajednica na Redditu odlučila im je osujetiti planove i podići cijenu GameStopa. To im je pošlo za rukom - u tjedan dana njezina je cijena porasla više od 700 posto.. Patton je u dionice uložio tisuću dolara i zaradio 2.000. No, on je bio jedan od sretnika koji su se izvukli na vrijeme.

Robinhood brani jačeg

„Teorija je glasila da će, kako cijene budu rasle, ljudi koji su spuštali cijene dionica biti prisiljeni kupovati ih po bilo kojoj cijeni kako bi smanjili gubitak", objasnio je Patton. Intervenirao je Robinhood - digitalna platforma zabranila je kupnju dionica, cijene Gamestopa pale su i hedge fondovi su se izvukli.

„Oni misle da mi, mali investitori, ne znamo upravljati rizicima, a hedge fondovi su preuzeli ogroman rizik i mogu nastaviti po starom", zaključio je Patton.

Zarađivati smiju samo bogati

Myron Sakkas, 18-godišnji student Sveučilišta Warwick, izgubio je 30 funti na dionicama GameStopa koje su bile u njegovom vlasništvu „par sati“. Prodao ih je kad je vidio što se događa. Nadao se da će se nakon diplome baviti investicijskim bankarstvom, ali razočarale su ga, kako kaže, „tržišne manipulacije“ usmjerene protiv ljudi poput njega.

Rat za dionice Gameshopa definitivno je po njemu imao cilj - to su, kako kaže, "ljudi odgovorni za (financijsku krizu) 2008., koji nikada nisu morali položiti račune za to što se dogodilo". Ogorčen je što im je zabranjena trgovina.

"Eto što se dogodi kada obični ljudi pokušaju zaraditi u sustavu u kojem smiju zarađivati samo bogati trgovci."

"Oni podupiru kapitalističko slobodno tržište samo kad je to u njihovom interesu. Ovo čemu smo danas svjedočili nije bilo slobodno tržište, puno ljudi silom je izgubilo jako puno novca", kaže Myron.

Pomoć kinu

Melissa Holdren, 43-godišnja medicinska sestra iz SAD-a, toliko je bila ljuta zbog pritiska trgovinskih platformi da je odlučila kupiti dionice lanca kino dvorana AMC Entertainmenta. Bilo je to prvi puta da ih je sama kupovala, obično to za nju obavljaju tvrtke koje upravljaju njezinom mirovinskom štednjom.

„Mislim da je krajnje sporno što kompanije mogu jednostrano blokirati kupnju dionica", ističe.

"To nije u redu, ako strahujete od velikih kolebanja cijena, zašto blokirate samo jednu stranu transakcije", pita Holdren.

Njezin je djed bio nezavisni trgovac dionicama, pa Melissa zna da može izgubiti novac ako dionica AMC-a padne. Nada se ipak da će njezino malo ulaganje pomoći lancu kina da preživi. I želi se suprotstaviti Wall Streetu.

„Nakon kraha 2008... postalo je jasno da je veliki dio financijskog tržišta odvojen od stvarnosti na način za koji smatram da nije zdrav“, zaključila je.