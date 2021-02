Short selling, call opcije, Reddit i Game Stop - Što je savršena oluja i kako je počela lomiti svjetske burze?

Priča s dionicama GameStopa, malim revoltiranim ulagačima koji su okupljeni u društvenoj mreži Reddit odlučili kupovati dionice te tvrtke ne bi li moćnim fondovima pokazala da neće dozvoliti da svojim short pozicijama unište tvrtku i pritom zarade silne milijarde dolara, nije prva takva na tržištima kapitala.

Kako je priča krenula? Podsjetimo - nekoliko fondova je procjenilo kako je kompanija (GameStop) u teškoćama i da će joj vrijednost padati te su se odlučili na “short selling”, oblik trgovanja na burzi kada prodajete neku dionicu danas da bi je nakon pada koji očekujete kupili po nižoj cijeni.

- Takav predatorski potez je na Redditu pokrenuo lavinu negodovanja mladih koji su odrastali kupujući video igre u tim trgovinama te su krenuli kupovati GME dionice dižući im cijenu s oko 3 dolara da bi im u jednom trenutku vrijednost dosegla čak 483 dolara, objasnio je to na svom LinkedIn profilu Milan Horvat, jedan od doajena hrvatskog tržišta kapitala.

Sve se to događa unatrag dva tjedna. Fondovima je takav preokret umjesto zarade donio gubitke od nekoliko milijardi dolara, a brokeru, trgovačkoj platformi Robinhood ozbiljne poteškoće u radu, pisao je Horvat. Naime zbog velike volatilnosti i time povećanog rizika morali su posuditi i deponirati više stotina milijuna dolara na zahtjev regulatora pa su čak limitirali trgovanje tom dionicom što im je uzrokovalo tužbe nezadovoljnih korisnika.



- David je opet pobijedio Golijata, a društvene mreže su ozbiljno upletene. Cijeli događaj pokreće lavinu komentara, pitanja i rasprava kako na društvenim mrežama tako i u profesionalnim krugovima o stvarnoj moći komunikacijskih tehnologija - zaključio je Horvat.

A budući da se ekipa s Reddita opet okupila i počela kupovati srebro, što je potaklo rast cijene, istražili smo dodatno objašnjenje što se to događa.

- U 2020. godini je zbog velike volatilnosti i pojave aplikacija koje su omogućile jednostavno i jeftino trgovanje na burzi za male investitore, značajno narastao broj malih transakcija na dioničkim tržištima, ali i na složenijem tržištu financijskih izvedenica. Posebno je porasla kupovina call opcija – instrumenta koji imatelju daju pravo na kupovinu temeljnog instrumenta po unaprijed određenoj cijeni i čija se izloženost eksponencijalno mijenja promjenom cijene temeljnog instrumenta. Takva aktivnost može imati snažan utjecaj na cijenu dionica firmi s manjom tržišnom kapitalizacijom - objašnjava nam Goran Dubček, fond menadžer InterCapitala.

S druge strane, kaže Dubček, najpopularnije dionice često nisu bile one s jeftinim valuacijama ili pozitivnim vijestima, što se najbolje moglo vidjeti kada je dionica rent-a-car kuće Hertz višestruko narasla na vijest o bankrotu. Istovremeno, zbog tako ekstremnih valuacija, mnogi profesionalni investitori odlučili su se kladiti na pad cijena nekih od tih dionica, posudbom i prodajom dionica, zbog čega su došli u svojevrsni rat sa investitorima koju su koordinirali kupovinu putem Reddita, a ciljali su upravo takve dionice.

Ključno je naglasiti da za razliku od uobičajene kupovine dionica, gdje kada investitor gubi na poziciji kada se njegova izloženost smanjuje, kod short pozicije se izloženost povećava i gubitak je teoretski neograničen. Upravo zbog toga je i došlo do eksplozije cijena pojedinih dionica u prethodnim tjednima jer su zbog rasta cijene, fondovi koji su se kladili na njihov pad bili primorani zatvarati pozicije kupnjom tih istih dionica, što je stvorilo svojevrsnu uzlaznu spiralu - kaže Dubček.

Slične stvari već su se događale u povijesti, a najpoznatiji je slučaj iz 2008. godine koji uključuje Porsche i Volkswagen - dvije konkurentske tvrtke sa isprepletenom vlasničkom strukturom među nasljednicima osnivača Porschea, Ferdinanda Porschea.

- Porsche je postepeno povećavao svoj udio u Volkswagenu te je u trenutku kada je bio vlasnik gotovo 50 posto dionica, kupio call opcije za dodatnih 30 posto, što je dovelo do značajnog rasta cijene redovnih dionica Volkswagena u odnosu na povlaštene. U to su se uključili špekulanti koju su se kladili kako će se ta razlika smanjiti, kupnjom povlaštenih i short prodajom redovnih. Bila je to savršena oluja - prisjeća se Dubček.

Obzirom da je, uključujući i dionice koje je imao pravo kupiti kroz call opcije, Porsche bio vlasnik gotovo 80 posto redovnih dionica, špekulanti koju su ih posudili i prodali short shvatili su kako na tržištu nema dovoljno slobodnih dionica koje mogu kupiti natrag kako bi zatvorili poziciju.

- To je dovelo do eksplozije cijene dionica Volkswagena koji je na taj način na kratko postao kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom na svijetu. Takav razvoj događaja u jeku globalne financijske krize doveo je do toga da Porsche nije imao dovoljno novaca za realizaciju kupnje dionica Volkswagena te je već iduće godine Volkswagen preuzeo Porsche - zaključuje Dubček.