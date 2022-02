Mogućnosti ulaganja u Indiji: Gujarat - Država koja će biti financijska i tehnološka vrata Indije

Gujarat International Financial Tec-City (GIFTY City) novo je globalno središte financijskih i IT usluga, prvo takve vrste u Indiji, dizajnirano da bude u rangu ili iznad globalnih poslovnih središta. Gujarat je na zapadnoj obali Indije i ima najdužu obalu od 1600 km u zemlji. To je jedna od država s visokim rastom i vodećih industrijaliziranih država u zemlji. Bruto državni domaći proizvod Gujarata (GSDP) procjenjuje se na oko 260 milijarde dolara u 2022. godini, što je povećanje od sedam posto na godišnjoj razini. Ukupan izvoz iz države iznosio je oko 60 milijardi dolara S pet posto ukupnoga indijskog stanovništva, Gujarat pridonosi približno četvrtini ukupnog izvoza robe u Indije. Gujarat je uspješno razvio infrastrukturu svjetske klase. Ima 46 luka, 18 domaćih zračnih luka i jednu međunarodnu. Država također ima razgranatu cestovnu i željezničku mrežu. U svibnju 2021. vlada je najavila osnivanje kontejnerskog čvorišta kako bi zadovoljila rastuću globalnu potražnju za kontejnerima.

Ključne djelatnosti

Gujarat je lider u industrijskim sektorima kao što su kemijski, petrokemijski, mljekarski, farmaceutski, proizvodnja cementa, keramike, dragulja, nakita i tekstila te inženjering. Industrijski sektor sastoji se od više od 800 velikih kompanija i više od 450.000 malih, srednjih i mikropoduzeća. Država ima više od 3300 farmaceutskih proizvodnih jedinica, koje su prošle godine pridonijele s 30 – 35 posto prometu indijskoga farmaceutskog sektora i oko 28 posto indijskom izvozu farmaceutskih proizvoda. Izvoz lijekova iz Gujarata dosegao je tri milijarde dolara na godinu.

U razdoblju 2019.– 2020. ta savezna država proizvela je 4,6 milijuna tona nafte (sirove) i 1,287 milijuna kubnih metara prirodnog plina. Izvoz naftnih derivata iz Gujarata dosegao je 7,2 milijarde dolara u 2021. godini. Prema Odjelu za promicanje industrije i unutarnje trgovine (DPIIT), u 2021. Gujarat je primio najveća izravna strana ulaganja – 22 milijarde američkih dolara – i bio je na vrhu svih indijskih država s 30 posto ukupnog priljeva kapitala.

Gift City

Prepoznajući potencijal države kao centra za industriju financijskih usluga, Vlada Gujarata je formulirala megaprojekt za realizaciju te vizije. Stoga je zemljište između komercijalnoga glavnoga grada države Ahmedabada i administrativnoga glavnoga grada države Gandhinagara identificirano za razvoj Središnjega poslovnog okruga. Grad je planiran na 886 hektara zemlje sa 62 milijuna četvornih stopa izgrađene površine, koja uključuje uredske prostore, stambene stanove, škole, bolnice, hotele, klubove, maloprodajne objekte i razne rekreacijske sadržaje i nazvan je Gujarat International Finance Tec-City (GIFT).

Novi objekti pomoći će Indiji da razvije globalno središte za reosiguranje u zemlji, natječući se s offshore financijskim centrima poput Singapura, Dubaija i Hong Konga. IFSC nudi nulte porezne olakšice na deset godina. Prema novim propisima, strani osiguravatelji i reosiguratelji mogu osnovati podružnice kao IIO (IFSC insurance offices) za obavljanje poslova osiguranja ili reosiguranja iz IFSC-a bilo osnivanjem podružnica bilo podružnica. U slučaju osnivanja podružnice igrač ne mora unositi nikakav kapital, a ako se osniva novo društvo za osiguranje ili reosiguranje zahtijevat će se ulog od 13 milijuna USD za osiguranje i 26 milijuna USD za reosiguranje.

U sljedećih pet godina politika ova savezne države ima za cilj smjestiti Gujarat među pet najučinkovitijih država Indije u IT sektoru i povećati državni godišnji izvoz IT sektora s 40 milijuna dolara osam puta na 3,2 milijarde dolara. Država će postati nacionalni lider u IT infrastrukturi svjetske klase, podatkovnim centrima i inovacijskim centrima novih tehnologija.