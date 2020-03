Novine i dalje sigurne, nema zabilježenih slučajeva prijenosa COVID-a 19 putem papira

Međunarodno udruženje za novinske medije (INMA) piše kako posljednjih dana dobivaju mnogo upita o tome može li se COVID-19 prenijeti tiskanim putem, tj. putem papira, novina, časopisa, paketa i slično. Neviđena globalna pandemija stvara paranoju od svega, ali za sada nema potvrda niti je zabilježen prijenos virusa putem tiskovina. Tako da i dalje možete bezbrižno uživati čitajući vaš najdraži poslovni tjednik.

- Vjerojatnost od hvatanja virusa COVID 19 putem komercijalne robe, paketa ili tiskovina je izrazito mala – objavili su iz WHO-a.

No, postoje i drugačiji zaključci i istraživanja. Američki centar za kontrolu bolesti (CDC) kaže da je 'moguće da osoba dobije COVID-19 dodirom na površinu na kojoj je virus, ali to se ne smatra glavnim načinom širenja virusa'. Također, prema njemačkoj studiji koju je objavio The Journal of Hospital Infection, predmeti mogu biti jedan od glavnih nositelja koronavirusa u nekoj zemlji.

Tim znanstvenika koji je proveo studiju koju je predvodio profesor Günter Kampf sa Sveučilišta Greifswald u Njemačkoj, promatrao je različite materijale poput plastike, stakla, čelika, aluminija, drugih metala, drveta, papira i keramike te kako oni reagiraju kad su izloženi koronavirusu. Istraživanje je otkrilo da koronavirus može preživjeti na neživim površinama poput metala, plastike i stakla i do devet dana. Na papiru se prema ovoj studiji virus zadržava 24 sata, no da ti sati opadaju kada je papri izložen zraku.

Studija Nacionalnih instituta za zdravlje (NIH), centara za kontrolu bolesti (CDC), UCLA i znanstvenika sa sveučilišta Princeton, objavljena prošlog tjedna u New England Journal of Medicine, pokazala je različitu stabilnost koronavirusa na različitim površinama. Kod aerosola, plastike, nehrđajućeg čelika, bakra i kartona, najmanja razina prijenosa koronavirusa bila je putem bakra, a zatim kartona.

Koronavirus traje najduže na glatkim, neporoznim površinama. Istraživači su otkrili da je virus i dalje održiv nakon tri dana na plastičnim površinama i nehrđajućem čeliku. Istraživači kažu da to nije sve tako crno kao što zvuči jer snaga virusa brzo opada kada je izložena zraku. Naime, virus izgubi polovicu potencije svakih 66 minuta. Šest sati kasnije, održivost je samo 2 posto, otkrili su istraživači.

Za novine, za koje se koristi papir mnogo porozniji od kartona, održivost virusa je vjerojatno još kraća.

Stručnjak za zarazne bolesti sa sveučilišta Cornell, Gary Whittaker, izjavio je za The Post kako obično treba 'vojska virusa' da probije prirodnu obranu čovjeka, što znači da je za površinski prijenos mala vjerojatnost.

U intervjuu od 10. ožujka na BBC-u, virolog George Lomonossoff, osvrnuo se na prijenos virusa putem novina.

- Novine su prilično sterilne zbog načina na koji se tiskaju i procesa kroz koji su prošli. Tradicionalno, ljudi su prije jeli ribu i čips (Fish and chips) iz njih upravo iz tog razloga – rekao je.

Zaključno, svi znanstveni dokazi upućuju na to da su porozne papirne površine u koje ubrajamo i novinski papir sigurne od koronavirusa jer do sada nije zabilježen incident da se COVID-19 prenosi putem novinskog papira.