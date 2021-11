Rastuća gaming industrija mogla bi preplaviti i blockchain

Svatko tko ne živi pod kamenom vjerojatno je svjestan da je gaming industrija u masovnom usponu u posljednjih nekoliko godina, te je jedna od industrija koja je imala velikih koristi od pandemije.

Međutim, prosječni investitor možda nije upoznat sa sljedećim podacima o rastu:

Globalno tržište videoigara trenutno vrijedi 180 milijardi dolara – najbrže rastući oblik zabave na globalnoj razini. Za usporedbu, globalna filmska industrija vrijedi 100 milijardi dolara, a svi sjevernoamerički sportovi zajedno donose 73 milijarde dolara u smislu godišnjih prihoda.

Tri od četiri najgledanija sportska događaja u SAD-u u 2018. godini nisu bila tradicionalna sportska događanja. To su bili esport događaji. Na primjer, prvenstvo League of Legendsa imalo je 30 milijuna pregleda više od AFC prvenstva i 45 milijuna pregleda više od NCAA nogometnog prvenstva.

Travis Scott odradio je live nastup u popularnoj online igri Fortnite u travnju prošle godine. Dobio je više od 12,3 milijuna pregleda i zaradio preko 20 milijuna dolara, po TechCrunchu i GamesIndustry.biz.

Dakle, što se ovdje događa i odakle dolazi taj rast?

Velik dio možemo pripisati samom usponu tehnologije i eksponencijalnom rastu. Tehnologija nastavlja transformirati način na koji komuniciramo, kako stvaramo i konzumiramo informacije, kako prenosimo vrijednosti, te kako formiramo online zajednice.

Howard Shultz, bivši izvršni direktor Starbucksa, popularizirao je ideju o 'trećem fizičkom prostoru' sa svojim konceptom kafića. Njegovo je uvjerenje da ljudi trebaju 'treći prostor' za okupljanje izvan ureda i kod kuće. Starbucks je bio odgovor.

Vidimo da se isti koncept danas odvija među mlađim generacijama, osim što je novi zajednički prostor digitalni, a zove se metaverzum. Ovdje se djeca sve više druže ovih dana. Oni odlaze tamo kako bi se družili sa svojim prijateljima, slušali glazbu ili igrali videoigre. Ovo možemo smatrati sljedećom iteracijom digitalnih zajednica. Od AOL chat soba, zatim Myspace, Facebook i, konačno metaverzum.

Povijest videoigara

Prva videoigra nastala je krajem 50-ih godina, jednostavna teniska igra slična Pongu. Kasnije je uspješna konzola za kućne videoigre Atari 2600 objavljena 1977. Nintendo je počeo objavljivati popularne arkadne igre početkom 80-ih s Donkey Kongom, Mario Brosom., itd.

Važno je napomenuti da su se poslovni model značajno promijenio tijekom godina. Prije su se igrice većinom kupovale na maloprodajnim mjestima. Igre su objavljene na sličan način kao što su holivudski filmovi bili promovirani i objavljeni. 90 posto prihoda ostvareno je većinom u prva dva tjedna od izlaska.

Ovakav model sada je potpuno zastario. Tzv. freemium model je in. Korisnici igraju besplatno i potaknuti su na kupnju u igri kako bi nadogradili vještine, prerušili avatare, kupili oružje, poboljšali animacije itd. To danas vidimo na Robloxu, Fortniteu i drugim popularnim igrama.

Ovo je mnogo profitabilniji model za proizvođače igara, jer održava njihove korisnike angažiranima i tjera ih na nadogradnju kako bi se natjecali sa svojim prijateljima. Selimo se u svijet u kojem se društvena signalizacija (digitalni flex) događa među mlađim generacijama u metaverseu putem avatara u igri, oružja kojim rukuju i skinova koje posjeduju. Dobrodošli u budućnost.

Zašto će se igranje preseliti na blockchain?

Gaming se danas uglavnom događa na ograđenim podatkovnim mrežama. To znači da korisnici ne mogu posjedovati svoje predmete u igri (skionovi, avatari, sposobnosti itd.) Platforma ih posjeduje. Axie Infinity remeti ovaj model jer korisnici posjeduju svoju imovinu, u obliku nezamjenjivih tokena (NFT), i mogu ih prodati na slobodnom tržištu radi ostvarivanja dobiti.

Blockchain omogućuje organsko formiranje ekonomije igara

Korisnicima se može platiti za igranje. Opet, Axie Infinity vodi glavnu riječ ovdje. Axie korisnici ulažu u stjecanje Axie NFT-ova i AXS izvornog tokena za početak igranja. Odatle mogu zaraditi token Smooth Love Potion (SLP) igrajući i natječući se, jer se zarađeni tokeni mogu zamijeniti za drugu kripto imovinu ili fiat valutu. Mnogi korisnici na Filipinima zarađuju nekoliko puta veću prosječnu mjesečnu plaću jednostavno igrajući Axie Infinity, a sve tijekom ekonomskih teškoća uzrokovanih pandemijom, što je prilično pozitivna vijest.

Ako možete biti plaćeni za igranje igre na blockchainu u odnosu na neplaćeno igranje ne-blockchain igre, što biste odabrali? Kao što Charlie Munger kaže: 'Pokažite mi poticaje i pokazat ću vam ishod'.

Blockchain je otvoren za sve i slobodnog pristupa

Posjedovanje mobitela i internetske veze dovoljno je za sudjelovanje. Kako se usvajanje pametnih telefona nastavlja razvijati s rastom 4G i 5G tehnologije na tržištima u nastajanju, trebali bismo očekivati da će sve više korisnika pristupati kriptovalutama i igrama temeljenih na blockchainu u bliskoj budućnosti.

Otvoreni protokoli sažimaju i komprimiraju troškove postojećih tehnologija

Javni blockchain su otvoreni protokoli. Ethereum je otvoreni protokol. Svatko može graditi igre na Ethereumu. Na taj način, programeri u osnovi outsourcaju većinu svojih operativnih i kapitalnih troškova na Ethereumov osnovni sloj blockchaina, što znači da je mnogo lakše pokrenuti igru za poduzetnike. Niske prepreke ulasku povećavaju konkurenciju, što u konačnici koristi krajnjim korisnicima. Gledali smo ovu predstavu iznova i iznova u povijesti. Blockchaini su jednostavno sljedeća iteracija tehnologije otvorenog koda.

Decentralizacija

Budući da su blockchaini otvoreni i slobodnog pristupa, svatko može graditi na njima. To znači da bismo trebali očekivati budućnost u kojoj postoje blockchain igre izgrađene na vrhu različitih blockchaina kao što su Ethereum, Solana, Cosmos... Korisnici će moći s lakoćom mijenjati igre i moći prenijeti svoju imovinu, kao što su NFT-ovi u obliku skinova, avatara, ili oružja. To je nešto što danas nije moguće. Nadalje, korisnici će moći trgovati svojom NFT imovinom za profit ako to žele.

Gaming ekonomije su budućnost, a dogodit će se i na blockchainu.