Savjet u krizi: ‘Kad je krv na ulicama vrijeme je za kupnju‘

Piše: FIMA Plus

Kriptovaluta se u trenutku pisanja ovoga članka trguje po cijeni oko 5580dolara, što je otprilike oko 40 posto više od 3867 dolara dosegnutih oko 02:15 prema univerzalnom vremenu. To je bila najniža razina koju je ta kriptovaluta dosegla od 25. ožujka 2019., prema CoinDeskovom indeksu cijena bitcoina.

Tržišta dionica 'obukla' su zeleno ruho

S&P 500 u trenutku pisanja članka bilježi više od 3 posto dobiti, dok je indeks Euro Stoxx 50 - referentni indeks eurozone – porastao za više od 2 posto. Na Azijskom tržištu cijene u trgovanju bile su niže na početku trgovinskog dana, prateći gubitke na Wall Streetu, ali dio gubitaka nadoknađen je prije zatvaranja.

Godišnji gubici

Iako oporavak bitcoina izgleda impresivno, cijena kriptovalute još uvijek pada, a vrijednost mu je za 2000 dolara manja od one koju je imao početkom četvrtka (op. a. $8000). Bitcoin trenutno ima gubitak od 27 posto na godišnjoj razini nakon što je prije mjesec dana bilježio porast od 46 posto, kada se trgovao oko 10 500 dolara.

Godišnji porast je izgubljen nakon što je kriptovaluta u četvrtak pala za gotovo 39 posto tijekom velike rasprodaje rizičnih sredstava izazvane koronavirusom. Nastala kriza likvidnosti bila je naglašena long squeezeom (prisilnim likvidacijama) na istaknutim burzama kripto derivata poput BitMEX-a.

Prema posljednjim izvješćima, koronavirus se i dalje širi Europom i SAD-om. Stoga bi trenutna promjena na tržištima dionica mogla biti odskočna daska ili bi pak ulagači mogli uzeti u obzir odluku Federalnih rezervi da povećaju likvidnost financijskog sustava za 1,4 bilijuna dolara.

Međutim, sve dok epidemija virusa ne pokaže znakove usporavanja, rizik od daljnjih pomaka na tržištu kapitala i kripto-tržištu ostat će visok.

I za kraj zanimljiva opaska

Barun Rothschild, britanski plemić iz 18. stoljeća i član bankarske obitelji Rothschild, zaslužan je za tvrdnju da je "vrijeme kada se na ulicama prolijeva krv pravo vrijeme za kupnju" ili u izvorniku:

- When there's blood in the streets its time to buy.

A tom se misli vodiljom i sam povodio. Važno je spomenuti da je Rothschild stekao bogatstvo u vrijeme panike koja je uslijedila nakon bitke kod Waterlooa.

Potaknuto trenutnom situacijom u svijetu i panikom koju stvara koronavirus među ljudima, ali i na tržištima, možda bismo trebali barem isprobati ovu slikovitu Rothschildovu opasku primijeniti – a neki to već čine. Naime, u trenutku pisanja postoji 12,19 milijuna adresa koje su nabavile coinove ispod 5.700 dolara, prema izvještaju blockchain poduzeća IntoTheBlock.