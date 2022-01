Šteta od prirodnih katastrofa u 2021. dosegnula 120 milijardi dolara

Godina 2021. bila je među najskupljima u povijesti osiguranja zbog uragana i zimskih oluja u SAD-u, priopćio je reosiguravatelj Munich Re, upozorivši da klimatske promjene povećavaju izglede za ekstremne vremenske događaje.

Osigurana šteta od prirodnih katastrofa iznosila je prošle godine oko 120 milijardi dolara, a veća je bila samo 2017. godine kada je dosegnula 146 milijardi dolara, zbog uragana Harvey, Irma i Maria.

Teške su bile i 2011., koju su obilježili snažni potresi u Japanu i na Novom Zelandu, te 2005. kada je uragana Katrina poharao New Orleans.

Procjena Munich Rea veća je od on Swiss Ra koji j u prosincu izračunao da je ukupna osigurana šteta u 2021. iznosila 105 milijardi dolara.

Udio SAD-a u prošlogodišnjoj šteti neuobičajeno je velik zbog tornada u prosincu, uragana Ida i zimske oluje u Teksasu, priopćio je Munich Re.

- Slike prirodnih katastrofa u 2021. uznemiruju. Klimatska istraživanja sve više potvrđuju da su porasle šanse za ekstremne vremenske događaje - rekao je član uprave Munich Rea Torsten Jeworrek.

Prirodne katastrofe prouzročile su smrt gotovo 10.000 ljudi, kao i proteklih godina. Ukupna šteta, uključujući onu koja nije bila pokrivena osiguranjem, iznosila je 280 milijardi dolara i četvrta je na ljestvici po materijalnim posljedicama razaranja.

Uragan Ida prouzročio je osiguranu štetu na potezu od New Orleansa do New Yorka od 36 milijardi dolara. Šteta od zimske oluje koja je prvenstveno pogodila Teksas iznosila je oko 15 milijardi dolara, a broji se u milijardama i u slučaju poplava u Njemačkoj.

- Statistički podaci o katastrofama za 2021. ostavljaju snažan dojam jer pojedini ekstremni vremenski događaji spadaju u kategoriju onih koji će zbog klimatskih promjena vjerojatno postati češći ili ozbiljniji - rekao je glavni znanstvenik za klimu i geografiju Munich Re Ernst Rauch.

Mnogi znanstvenici slažu se da su vremenski događaji u 2021. pogoršani klimatskim promjenama i da će zbog zagrijavanja Zemljine atmosfere stanje u sljedećem desetljeću i daljoj budućnosti biti još gore.

Osiguravatelji su zbog veće vjerojatnosti za katastrofu u nekim slučajevima podigli cijene polica, a u nekima su obustavili usluge osiguranja, napominje Reuters.