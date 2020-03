Tko je bio Jack Welch, jedan od najpoznatijih svjetskih menadžera?

Vodeći svjetski menadžer 20. stoljeća prvi je put posjetio ovaj dio Europe na regionalnom poslovnom summitu 17. svibnja 2007. godine u Zagrebu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Tada je domaćim menadžerima dao nekoliko savjeta da u danim okolnostima postignu maksimum u svom poslovanju. Evo nekoliko crtica iz života Jacka Welcha.

PRVA PLAĆA - 10.000 DOLARA NA GODINU

• Jack Welch se 1960. zaposlio u General Electricu kao mlađi inženjer za godišnju plaću od 10 tisuća dolara i nakon samo godinu dana rada odlučio je napustiti tvrtku nezadovoljan plaćom, ali i strogom birokracijom koja je u njoj vladala. Svoj ostanak, pa tako i daljnji uspjeh, duguje Reubenu Gutoffu, mladom direktoru koji je prepoznao njegov talent i četiri ga sata nagovarao

da ostane u GE-u.

NAJMLAĐI PREDSJEDNIK UPRAVE GENERAL ELECTRICA

• Welchov nezaustavljivi proboj na visoke položaje u General Electricu rezultat je njegova agresivnog marketinga kompanijskih proizvoda i usluga; tako je od potpredsjednika 1981. postao osmim, ali i najmlađim predsjednikom Uprave i glavnim izvršnim direktorom u povijesti GE-a.

GODIŠNJI RAST OD 23 POSTO

• U 20 godina predsjedanja kompanijom uvelike je izmijenio korporaciju i povećao tržišnu vrijednost s 13 milijardi dolara na 500 milijardi dolara 2001., povećao vrijednost dionica za tri tisuće posto, pri čemu je GE ostvarivao godišnji rast od 23 posto. Za samo 100 dolara investicije u tvrtku onoga dana kad ju je Welch uzeo pod svoje ulagači su nakon 15 godina njegova rada

mogli dobiti dvije tisuće dolara.

RUKOM PISANE PORUKE

• Osim po iznimnim liderskim vještinama i agresivnu konceptu promjena, pamti ga se i po učinkovitom načinu prenošenja poruka ostatku zaposlenika. Kad mu je god bila potrebna informacija stanju u tvrtki, iznenađivao je radnike nenajavljenim posjetom pogonima i tvornicama, a zaštitni znak bile su mu rukom pisane poruke koje je ostavljao zaposlenicima.

PRIJETNJE MENADŽERIMA

• Na početku karijere glavnog izvršnog direktora Welch se vodio idejom da tvrtku pretvori u fl eksibilnu organizaciju s dušom male tvrtke i prvu ili drugu tvrtku u svakoj industriji u kojoj posluje. Za ostvarenje te vizije koristio se kontroverznim metodama, jer je menadžerima 'prijetio' da će ih, ne budu li dovoljno brzi, 'sprašiti'.

NBC POSTAO TV LIDER

• Potkraj 1985. Welchu je za oko zapala tvrtka, matično poduzeće televizijskoga diva NBC-a, za koju je 'iskeširao' 6,3 milijarde dolara. Tada je to bila najveća akvizicija u američkoj korporativnoj povijesti, a dodatnu euforiju stvorila je i zbog toga što je GE osnovao RCA još 1919. godine. No euforija je brzo splasnula jer je NBC poslovao s 150 milijuna dolara gubitka. Nakon

postavljanja fi nancijskih ciljeva, rezanja troškova i smjene direktora, NBC je pod Welchovom palicom do 1997. postao lider u TV industriji.

U SEDAM GODINA OTPUSTIO ČAK 100.000 RADNIKA

• U samo sedam godina vođenja tvrtke Welch je otpustio 100 tisuća radnika, što je gotovo 25 posto ukupne GE-ove radne snage. Zbog masovnih otkaza dobio je nadimak Neutronski Jack. Welchova mantra uvijek je bila biti prvi ili drugi na tržištu u svim djelatnostima kojima se tvrtka bavi, a ako to nije bio slučaj, odjel se morao poboljšati, zatvoriti ili prodati.

SVAKI PETI RADNIK NAPREDUJE

• Protočnost informacija i fleksibilnost organizacije Welch je postizao stalnim ocjenjivanjem, prema kojem je svaki peti zaposlenik napredovao, 70 posto se zamislilo gdje im je povišica, a 10 posto dobilo otkaz.

TRGOVAC JACK

• Nadimak Trgovac Jack dobio je, pak, zbog svoje ljubavi prema akvizicijama. Naime, u njegovoj karijeri u GE-u ostvareno je više od 500 akvizicija, vrijednih 53,2 milijarde dolara.

KORPORATIVNI TRENINZI

• U centru Crotonville Welch je organizirao korporativne treninge za razvoj menadžmenta u GE-u, na što se na godinu trošilo 500 milijuna dolara; ondje se u 17 godina osobno pojavio više od 250 puta da bi radio s 15 tisuća GE-ovih menadžera i direktora.

STRATEGIJA ŠEST SIGMA

• Welch je provodio strategiju Šest sigma, program koji je osiguravao manje od 3,4 pogrešaka na milijun operacija u proizvodnji ili pružanju usluga; drugim riječima, broj pogrešaka proizvoda brojio se na šestoj znamenki iza zareza. Počeo je s 200 programa 1995., a završio sa šest tisuća 1997., dok su se produktivnost i profi t povećali na 320 milijuna dolara, što je bilo čak i iznad njegovih očekivanja.

NAJRADIŠNIJI PREDSJEDNIK UPRAVE

• Welch je prozvan najradišnijim predsjednikom uprave zbog toga što je usporedno s vođenjem tvrtke vrijedne više od 500 milijardi dolara pronašao vremena i za učenje imena i obveza prvih tisuću tvrtkinih ljudi, a svake je godine surađivao s nekoliko tisuća zaposlenika.



KNJIGE, KOLUMNE I SAVJETI

• Nakon 40 godina u General Electricu, posvetio se pisanju knjiga, kolumni za svjetske ekonomske časopise te savjetovanju tvrtki s Fortunove liste 500, u čemu je vrlo uspješan bez obzira na to što je riječ o korporacijama iz potpuno različitih industrija.