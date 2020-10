Umjetnost je dosegla novu (kripto) razinu

Piše: FIMA Plus

Iz aukcijske kuće nisu otkrili ime kupca. No prema izjavi koju su dali iz Christie's, on je 7. listopada u sklopu "Poslijeratne i suvremene dnevne aukcije" kupio "Block 21" koji se sastoji od fizičkog umjetničkog djela i NFT-a koji predstavlja Satoshija Nakamota i to po cijeni od $131.250, a licitiranje je počelo s $22.000.

Umjetničko djelo, koje je Ben Gentilli stvorio u sklopu projekta Robert Alice, jedna je od 40 kreacija u nizu i sadrži točno 322.048 znamenki koliko i izvorni Satoshijev bitcoin (BTC) kod. Serija pod naslovom "Portreti uma" prikazuje 12,3 milijuna znamenki izvornog koda vodeće kriptovalute pojedinačno ugraviranih i oslikanih na 40 različitih kružnih ploča koje se protežu na više od 50 metara duljine.

Na aukciji je prodana samo jedna od slika u seriji "Block 21", čije se ime odnosi na činjenicu da je bitcoin ograničen na 21 milijun coinova.

"Djelo je simbolički izraz Satoshijeve vizije - iskovan iz koda iz kojeg je sve nastalo", navedeno je na web-stranici Robert Alice. "Portreti uma istražuju višeznačne identitete Satoshija Nakamota, što zauzvrat odražava prirodu identiteta i portreta u novom decentraliziranom dobu."

Do sada je najskuplji komad digitalne umjetnine prodan na aukciji bio NFT "Pravo mjesto i pravo vrijeme" Matta Kanea, zasnovan na volatilnosti bitcoina, koja je prodana u rujnu za $101.593.