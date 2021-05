Ušla na velika vrata, a nestala preko noći. Gdje je sada Facebookova Libra?

Najavljen sredinom 2019., Facebookov ulazak u svijet kriptovaluta podržala su najveća imena u industriji, uključujući PayPal, MasterCard, Uber i Spotify. No projekt zvan Libra ubrzo je naišao na otpor zbog problema oko privatnosti i zabrinutosti financijskih regulatora. U listopadu 2019., šest osnivača Libre objavilo je da se povlači iz projekta, pri čemu je PayPal prvi objavio odlazak. To je dovelo do domino efekta u kojem je ambiciozna ideja prolazila kroz različite promjene opsega, ciljeva, pa čak i imena koje je nedavno promijenjeno iz Libre u Diem. Projekt je prvotno trebao biti pokrenut prošle godine, no za sad je datum pokretanja pomaknut na drugi dio 2021.

Prema planu, oko 2 milijarde korisnika trebalo bi postati aktivnim klijentima platforme. U isto vrijeme, mobilne aplikacije tvrtke, kao što su WhatsApp, Messenger i Instagram, omogućit će praktičan pristup domaćim i međunarodnim transakcijama širom svijeta. U službenom dokumentu Libra je predstavljena kao 'globalna valuta i financijska infrastruktura koja osnažuje milijarde ljudi'.

Svrha Libre su online plaćanja. Budući da je stablecoin, valuta eliminira volatilnost svojstvenu uobičajenim kriptovalutama. Stabilnost valute osigurava košarica bankovnih depozita i državnih valuta kao što su dolar, euro, funta i jen. Međutim, u veljači 2020., javno je obznanjeno da Libra Association istražuje mogućnost promjene modela kolaterala na isključivo dolar. Na taj se način konzorcij nada da će rastjerati negativan stav vlasti i regulatora prema Libri kao potencijalnoj prijetnji dolaru.

Libra Association registrirana je u Švicarskoj. Prema propisima, ima 100 članova pri čemu svaki član posjeduje samo 1 posto mreže i ima 1 glas. Članstvo se naplaćuje, odnosno svi članovi doprinose najmanje 10 milijuna dolara fondu organizacije. Unatoč strogim zahtjevima, na popisu prvih članova udruge nalazi se 28 najvećih tvrtki. Svoje sudjelovanje najavili su tržišni lideri kao što su Mastercard, PayPal, Stripe, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Vodafone Group, Bison Trails, Coinbase, Andreessen Horowitz, Ribbit Capital i drugi.

Odlazak osnivača

Zbog sve većeg pritiska vlasti na projekt i straha od kvarenja odnosa s financijskim regulatorima, brojne tvrtke ubrzo su napustile konzorcij. Tako je u listopadu 2019. otišlo šest najvećih tvrtki: PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, eBay, Booking Holdings, zatim Mercado Libre, a u siječnju i Vodafone. Premda, su navedene kompanije priopćile kako ne isključuju mogućnost ponovne uspostave članstva u kasnijoj fazi.

Također u ožujku prošle godine, jedno od neugodnih iznenađenja za Facebook bila je odluka nekolicine preostalih članova da se pridruže savezu sa suparničkim stablecoin projektom poznatim kao Celo. Među njima su: Coinbase Ventures, Anchorage Mercy Corps i Andreessen Horowitz. Celo planira koristiti svoj token kako bi olakšao prekogranično plaćanje pametnim telefonima.

Mnogo je razloga zašto je Facebook pozvao druge tvrtke u Libra Association i namjerno razrijedio svoju moć u tom procesu. Glavni razlog je narušeno povjerenje korisnika i regulatora. Nitko ne bi vjerovao kriptovaluti koju u potpunosti kontrolira Facebook. Pozivajući više tvrtki i odričući se moći, Facebook je povećao šanse da Libra dobije globalno prihvaćanje i usvajanje. Udruga također može pomoći u rješavanju financijskih aspekata projekta i u radu s regulatorima.

Zabrinutost regulatora

Nije iznenađujuće da su Facebookovi planovi za pokretanje platnog sustava temeljenog na blockchainu izazvali snažnu ogorčenost među vladama, bankama i financijskim regulatorima. Bilo je to samo dodavanje 'ulja na vatru' nakon što je reputacija Facebooka znatno narušena zbog korištenja baza podataka kupaca u marketinške svrhe. No najveći strah vlasti uzrokovan je sve većim utjecajem IT diva na gospodarstvo zemlje.

I ne radi se samo o SAD-u. Vlasti Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana oštro kritiziraju projekt i donose odluke koje blokiraju rad platforme na njihovom teritoriju. Stoga se, prema riječima francuskog ministra financija Brune Le Mairea, Libra ne može smatrati zamjenom za fiat novac. Ministar je središnjim bankama zemalja skupine G7 predložio da pažljivo analiziraju projekt. Slično stajalište ima i njemački zastupnik Marcus Ferber, koji je siguran da bi Facebook mogao postati "banka u sjeni" (shadow bank).

Većina središnjih banaka vjeruje da bi Libra mogla potkopati suverenitet njihovih zemalja. Također konstantno navode da korištenje kriptovaluta služi za pranje novca. Što se tiče zemalja u razvoju, koje imaju ekonomskih poteškoća, Libra će vjerojatno postati prihvaćena valuta u toj zemlji. U tom se slučaju ne mogu predvidjeti posljedice za nacionalna gospodarstva tih zemalja.

Jedno je jasno, a to je da vlade žele strogo kontrolirati Libra Association zbog straha od privatnog utjecaja na monetarnu politiku i gospodarstvo u cjelini.

Budući planovi

Udruga Diem, švicarska neprofitna organizacija, namjerava pokrenuti pilot projekt s stablecoinom vezanim za američki dolar u 2021. godini, piše CNBC.

U međuvremenu, projekt je također pretrpio brojne zapažene odlaske, od Kevina Weila, šefa Facebookovog planiranog digitalnog walleta Novi, do Dantea Dispartea, šefa za odnose s javnošću.

Diem je u pregovorima sa švicarskim financijskim regulatorima kako bi osigurao dozvolu za plaćanje, što je ključan korak koji bi organizaciju dodatno usmjerio na put konačnog pokretanja projekta.

- Veliki korak našeg dijaloga s regulatorima bio je postupni pristup pokretanju. - izjavio je prošlog mjeseca Christian Catalini, glavni ekonomist Diema.

- Postupno ćemo dodavati različite funkcionalnosti za različite slučajeve. - rekao je, dodajući kako će veliki i mali članovi morati proći rigorozne provjere protiv pranja novca.

- Kada dobijemo zeleno svjetlo, počet ćemo eksperimentirati s malim brojem korisnika i malim brojem igrača. - rekao je Catalini. Cilj bi bio osigurati da tehnologija i rezervni sustav funkcioniraju prema očekivanjima, dodao je.

Premda počinje s ograničenim pilot projektom, Diem planira sklopiti partnerstva s trgovcima, koje za sad ne želi otkriti.

Ipak, jedna stvar koju je Diem postigao, jest ubrzanje globalne utrke među središnjim bankama kako bi realizirali vlastitu strategiju digitalnih valuta. Prednjači kineska središnja banka koja isprobava digitalnu verziju yuana u pojedinim gradovima, dok britanska središnja banka istražuje hoće li izdati vlastitu digitalnu valutu ili ne. A neki stručnjaci kažu da još ne bismo trebali računati na Diem.