[VIDEO] Koronavirus dobar za Zemlju – Staklenički plinovi iznad Kine i Italije u velikom padu

Dok ovo čitate zatvoreni ste u svoj stan ili kuću i slušate savjete zdravstvenih radnika vezanih za socijalno distanciranje. Dok su mnogi dijelovi svijeta stavljeni u svojevrsne karantene kako bi se obuzdalo širenje COVID-a 19, gospodarstva miruju, ljudi također, i sve je stavljeno na čekanje. No, dok ljudi s nestrpljenjem čekaju kraj ove pandemije, događaju se iznenađujuće stvari, svakako pozitivne za zemlju.

Dušikov dioksid (NO₂) je onečišćenje karakteristično za atmosferu urbanih područja i glavni je zagađivač zraka. Dušikovi oksidi nastaju tijekom sagorijevanja goriva i prisutni su u ispušnim plinovima automobila, a glavni su izvori NO₂ promet, kemijska industrija i elektrane.

Kako se industrija i transport zaustavljaju tijekom ove pandemije, emisije NO₂ mogu biti dobar pokazatelj globalne ekonomske aktivnosti ili u trenutnom slučaju neaktivnosti, a promjene su vidljive čak i iz svemira.

Satelitske snimke NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) pokazuju drastičan pad emisije NO₂ tijekom posljednjih mjeseci, posebno u Italiji i Kini, zemljama koje su do sada najjače pogođene ovom pandemijom.

NO₂ emisije u Italiji

U Italiji je broj aktivnih slučajeva COVID-19 nadmašio Kinu (uključujući i broj smrtnih slučajeva), bez obzira na to što je karantena uspostavljena, rekli bi ipak prekasno. Mjere su poduzete, sve je zatvoreno, industrija je stala. Mnogi Talijani, zapravo svi koji mogu, rade od kuće i vidljiva gospodarska aktivnost je znatno opala. To potvrđuju i snimke iz svemira koje jasno pokazuju kako se emisije NO₂ drastično smanjuju uslijed smanjene gospodarske aktivnosti.

Također, gotovo svi mediji su prenijeli vijest o čistim venecijanskim kanalima i ribama u njima koje nitko nije vidio godinama unazad, što dokazuje ono što znamo, a to je da su ljudi najveći zagađivači i neprijatelji prirode, i bez obzira na to što mislimo da činimo sve što možemo kako bi prirodu i zaštitili to nikako nije dovoljno. Nošenje vlastitih vrećica u trgovinu, izbacivanje plastičnih slamki iz upotrebe je domet s kojim se mi borimo protiv zagađenja i klimatskih promjena – koji ne da nije dovoljan, već je zapravo smiješan.

NO₂ emisije u Kini

Promjene emisija iznad Kine još su očiglednije. Kina je najvažnije svjetsko proizvodno središte i odgovorna je za značajan doprinos stakleničkim plinovima na globalnoj razini. Ali u mjesecu koji slijedi nakon Lunarne nove godine (jednotjedni festival početkom veljače), satelitske snimke dale su drugačiju sliku.

Emisija NO₂ u provinciji Hubei, prvobitnom epicentru virusa, naglo je pala jer su tvornice bile prisiljene zatvoriti svoja vrata, a postajali su i drugi učinci u padu emisija, prije svega smanjeno korištenje ugljena u industriji što je doprinijelo znatnom padu emisija. No, 'vrijeme prirode' polako u Kini prolazi. Smanjuje se broj zaraženih, polako se otvaraju škole i ostale ustanove i samo je pitanje vremena kada će se emisije vratiti na stare puteve slave.