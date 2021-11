Vodeća ruska streaming platforma stiže u Hrvatsku

Glavni je fokus na visokokvalitetnim serijama i filmovima najboljih stvaratelja i umjetnika koji rade u ruskoj filmskoj industriji. Više od 50 originalnih projekata producirao je START u posljednje četiri godine u vlastitom studiju, uključujući niz filmova, serija, dokumentarnih filmova i obiteljskih emisija. Također, više od 80 vrhunskih projekata trenutačno je u različitim fazama produkcije, uključujući Izazov — prvi film snimljen u svemiru — čiji je autor Klim Shipenko, koji se upravo vratio s Međunarodne svemirske postaje. Projekt je koprodukcija STARTA i produkcijskih kompanija Roscosmos, Channel One i Yellow, Black and White, globalno poznatima u proizvodnji kinohitova i niza zabavnih filmova.

Uspjeh platforme START dodatno ističe i činjenica da kompanijski producenti stoje iza ostvarenja kao što je Sin bogataša, ruskog filma s najvećom zaradom svih vremena. Jedino je Avatar zaradio više (44,2 milijuna eura) na ruskim blagajnama. Osim toga, START je plasirao i originalni znanstveno-fantastični hit Bolji od nas, prvi ruski projekt koji je osigurao Netflixov status Original. Na popisu projekata jest i serija Sponzoruše, prvi ruski Amazon Prime Original, koja je ostvarila izniman uspjeh isključivo u digitalnom obliku (bez TV distribucije), dok je serija Sherlock: Ruske Kronike nakon premijere na platformi START objavljena na japanskom kanalu AXN Mystery. Nakon toga je međunarodni distributer ZDF Enterprises prodao prava na seriju servisu za streaming Salto i kanalu M6.

START cijeli streaming-servis želi učiniti jednako popularnim kao što su navedeni projekti. Osim što nudi vrhunske projekte koji su priznati diljem svijeta, START se brine i o zadovoljstvu korisnika aplikacije: devet od deset pretplatnika zadovoljno je uslugom streaming-platforme START, što ga pozicionira korak ispred servisa Netflix i Apple TV+ u Rusiji.**

- START je međunarodni streaming-servis sa 40 posto pretplatnika izvan Rusije. Sada s ponosom najavljujemo pokretanje servisa u Hrvatskoj. Glavni ciljevi kompanije START jesu podijeliti priče s publikom u regiji i postati jedan od ključnih igrača u sferi 'videa na zahtjev' (VOD) u istočnoj i centralnoj Europi. Već smo u završnoj fazi sporazuma o suradnji s nekima od naših partnera u Hrvatskoj - rekao je Alexander Dvoynishnikov, direktor za strateška partnerstva u kompaniji START.

U početnoj fazi lansiranja platforme u regiji START nudi vrhunske originalne serije, uključujući dramu o elitnom moskovskom svijetu novca, seksa i moći s preko 65 milijuna pregleda na platformi START, Sponzoruše, originalnu novu vampirsku dramediju Vampiri iz nedođije, nagrađivanu dramu Oluja, avanturističku seriju o prijateljstvu Osobno Kaha: Ženidba, sportsku komediju Fitness, dvije sezone obiteljske dramedije Rat obitelji, sportsku dramu Izvan igre, dokumentarnu miniseriju koja obrađuje temu zlostavljanja Dosta!, miniseriju temeljenu na hit-drami Теkst, komedije Kuhinja, Lapsi, Zona nelagode, Posljednji iz roda Magikjan, Ukratko. Ponuda će uključivati i druge hit-serije, kao i vrhunski izbor filmova, a mnoge serije i filmovi bit će dodani u studenom.

Neki od vrhunskih filmova bit će komedija o prijateljstvu Glavom i bradom Kakha, zatim O čemu razgovaraju muškarci, Povratak, Super Bobrovi, Super Bobrovi. Narodni osvetnici, Collector, Tvornica, Progonstvo, Dan izbora, Dan izbora 2, Dan radija, Velika poezija, Trijezni vozač, Теkst, Tobol, Girlfriend for Rent, Groom, Breakfast at Dad's, Wonderland, No Borders, All at Once, And Here's What's Happening to Me, Twain, Lottery i poznatu franšizu Kuhinja u Parizu.

Originalni projekti STARTA istovremeno će biti globalno premijerno prikazivani na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, počevši od serije koja predstavlja mješavinu drame i komedije Kvartet I (od kreatora komedija Dan izbora, Dan radija, O čemu razgovaraju muškarci, O čemu još razgovaraju muškarci), Borenjka to nema u sebi, koja prati uznemirenog filmskog redatelja koji se nakon snimanja novog filma povlači u svoja sjećanja i brige. Do kraja 2021. još dva originalna ostvarenja bit će premijerno prikazana, a riječ je o novoj komediji o tri žene koje nakon smrti oca nasljeđuju seoski autoservis – Sestre — kao i serija KrisTina, o infantilnoj djevojčici Kris koja živi dosadnim životom i jednog dana upoznaje savršenu verziju sebe — Tinu. Ovi projekti istovremeno će biti premijerno prikazani i na drugim jezicima.

Uz originalni vrhunski sadržaj u pretplati za 39 kuna (4,99€) bez dodatnih plaćanja i reklama na mjesečnom nivou, START također nudi 7 dana besplatnog probnog razdoblja.

Platforma će biti dostupna u web-varijanti (start.film), na Androidovim i Appleovim pametnim telefonima i tabletima, Samsungovim i LG pametnim televizorima, a do kraja 2021. i na Android TV-u.