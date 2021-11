Duboko filmsko fejkanje - Ili kako su holivudske legende ustale iz mrtvih

Ingrid Bergman i Humphrey Bogart nastavljaju najveću filmsku ljubavnu priču u novoj 'Casablanci', Daniela Craiga u ulozi Jamesa Bonda zamijenit će Sean Connery u filmu o mladim danima tajnog agenta 007, a napokon ćemo doznati i tko je jači – Bruce Lee ili Steve McQueen! Ovo ipak nisu citati iz filmskih foršpana neke paralelne stvarnosti ili kakva davnog festivala, već nešto što bismo zahvaljujući sve zastupljenijim tehnologijama deepfakea i CGI-ja (engl. computer-generated imagery) u bližoj budućnosti doista mogli slušati u blokovima reklama posvećenima novostima u svjetskim kinima.

Potpora nasljednika

Iza naziva deepfake, nastaloga spajanjem engleskih pojmova deep learning i fake, skriva se svojevrsni Photoshop za videosnimke, tehnika koja umjetnom inteligencijom montira lažne snimke i stvara potpuno nove likove koji se s pomoću dubokog učenja mogu kretati i govoriti toliko uvjerljivo da će biti vrlo teško shvatiti da je zapravo riječ o lažnjaku. Ta tehnologija tako je već oživila Salvadora Dalíja i bivšeg američkog predsjednika Richarda Nixona, pomladila Brucea Willisa za potrebe ruske televizijske reklame te nam otkrila kako bi izgledao Tom Cruise u ulozi Iron Mana. U skladu s onom 'seks sve prodaje', najveću pozornost na deepfake ipak je skrenuo domišljati korisnik Reddita koji je lica Miley Cyrus te glumica Gal Gadot i Maisie Williams ubacio u prizore iz pornofilmova. Sljedeći korak mogao bi biti uskrsnuće odavno pokojnih holivudskih ikona poput Jamesa Deana kojega ćemo, sudeći prema najavama, uskoro gledati u sporednoj ulozi u zasad neimenovanoj drami. Legendarni 'buntovnik bez razloga' za života je, podsjetimo, snimio samo tri filma, a ideja za četvrti rodila se u glavi Travisa Cloyda, redatelja specijaliziranoga za virtualnu stvarnost i izvršnog direktora medijske tvrtke Worldwide XR.

– Za takve glumce nije vam potrebna nikakva reklama, riječ je o brendovima koji sa sobom donose cijelu filmsku povijest – istaknuo je Cloyd, koji uživa i punu potporu Deanova službenog biografa Leeja Raskina kao i glumčevih nasljednika.

Umjesto brata

Vrijedi naglasiti kako vraćanje u život neprežaljenih pokojnika u Hollywoodu nije ništa novo: pioniri na tom polju svakako su redatelj Carl Reiner i legendarni komičar Steve Martin, odnosno njihova 39 godina stara komedija 'Mrtvaci ne nose karirano'. Uz Martina u ostatku glumačke postave bili su spomenuti Bogart i Bergmanova, James Cagney, Ava Gardner, Bette Davis, Cary Grant i drugi velikani koje su Rainer i majstori specijalnih efekata jednostavno izrezali iz devetnaest filmskih klasika. Smrt nije spriječila ni Carrie Fisher da još jednom utjelovi princezu Leiu u 'Zvjezdanim ratovima', svemirskoj sagi koja se mogla pohvaliti s čak dva glumca povratnika iz mrtvih jer se 2016. u 'Rogue One' pojavio i Peter Cushing usprkos tomu što je preminuo prije više od dva desetljeća. U sedmom izdanku 'Brzih i žestokih' oživio je i neprežaljeni Paul Walker, i to tako što su mlađemu mu bratu Codyju CGI-jem pridodane njegove kretnje i izrazi lica.

Dramski neopravdano

Među onima koji svemu tomu ne pridaju preveliku važnost jest i redatelj, novinar i kritičar Anđelo Jurkas, koji nije pretjerano oduševljen ni gore navedenim primjerima.

– Kao ideja zanimljivo, kao realizacija ne pretjerano dramski opravdano. Više se doimalo kao varijanta pokazivanja mišića i hvalisanja novim alatima i igračkama iz holivudskih hi-

-tech studija za bildanje portfolija. Parsezonski trik koji će imati rok trajanja, ali teško da će se masovno upotrebljavti u produkciji igranih filmova. Mislim da nema izgleda da postane novim standardom snimanja ili zamjenom za mrtve filmske heroje nostalgičara – smatra Jurkas, koji deepfake smatra alatom namijenjenim prije svega onima koji vole prekrajati povijest u varijantama dokumentaraca, zafrkancijama, pornoindustriji ili memovima, uz povremenu 'sekundažu i minutažu u znanstvenofantastičnim filmovima'.

Kako bi to otprilike izgledalo, otkrio nam je upravo jedan takav film, znanstvenofantastični triler 'Blizanac', u kojem su glavni glumački par bili Will Smith i njegova digitalno pomlađena verzija. Znakovito je da su ta tehnološka čudesa u drugi plan sasvim izgurala ostale segmente 'Blizanca' kao što su radnja, pa čak i kvaliteta.

Nekakav epilog

Glumac i umjetnik snimanja pokreta (motion capture artist) Veselin Krstovski, koji je koristeći se senzorskim odijelom ostvario niz uloga u videoigrama, na mogućnost upotrebe deepfakea u snimanju filmova gleda znatno pozitivnije.

– Bilo je izvrsno ponovno vidjeti ikone u punom sjaju, bar onoliko koliko su to tehnologija i performans glumca koji su ih zamijenili dopustili. No oni su promijenjeni klasičnim tehnikama zamjene lica, a izrada toga dugotrajna je i skupa. Deepfake se pojavio kao brzo rješenje s pomoću kojega možete u trideset sekundi s velikom preciznošću staviti bilo čije lice na bilo koju osobu. Na YouTubeovu produkcijskom kanalu CorridorDigital demonstrirano je kako bi izgledala posljednja scena televizijske serije 'Mandalorian' s Lukeom Skywalkerom kad bi se upotrijebila tehnika deepfakea. U njoj se dobro vide sve prednosti i nedostaci te tehnologije – ističe Krstovski.

Što se prednosti i nedostataka tiče, on u prvu kategoriju ubraja to što bi produkcije u slučaju smrti ili nesreće neke od glavnih zvijezda mogle nastaviti snimanje bez recasta, a kao jedan od nedostataka ističe upitnu moralnost izvedbe u kojoj glumac nosi digitalnu masku s tuđim licem ili, primjerice, Jamesa Deana zamijeni nešto nalik na hologram, baš kao što će članove ABBA-e na skorašnjoj turneji zamijeniti njihovi mladi dvojnici.

– Svaki filmski žanr s tragično preminulim glumcima dobio bi nekakav epilog. Međutim, performans ovisi o kvaliteti glumca koji ga imitira, a osobu možete imitirati samo donekle. Nitko ne zna kako bi se ta osoba razvijala dalje da je ostala živa i tu staje cijela priča o imitaciji. Glumac daje sebe u izvedbu, ta je transformacija intiman proces. No vi sami odlučujete kakvu ćete izvedbu dati. Je li onda moralno reprezentirati nekoga tko nam nije dao odobrenje za to? Je li u redu predstaviti nekoga onako kako on možda ne bi predstavio sebe, to jest svoju izvedbu? – napominje Krstovski.

Novo piratstvo

Korištenje deepfakea za kreiranje lažnih videa povlači i pitanje povezano sa zaštitom autorskih prava ili ugrožavanjem ugleda onih koji su se, bez danog pristanka, našli u nekom od tih videa. Naime, svaki korisnik velikog broja deepfake-aplikacija, među kojima kao najbolje trenutačno kotiraju Reface, MyHeritage i Zao, u teoriji bi mogao napraviti film s bilo kojim glumcem s holivudske A-liste, uključujući i one koji već dugo nisu s nama. Zbog toga bi se mogao pojaviti sasvim nov oblik piratstva u kojem bi se naivnijim gledateljima nudili čak i lažni, nikad snimljeni filmovi. Problematično je i to što pravoga pravnog rješenja zasad nema, nego je u najboljem slučaju moguće samo regulirati industrije u kojima je dopuštena upotreba takvih softvera ili postrožiti kontrolu i registraciju korisnika.

Sve u svemu, živući glumci mogli bi dobiti prilično neočekivanu konkurenciju u obliku ne samo svojih odavno pokojnih kolega nego i digitalno generiranih osoba, kojima bi također mogla pripasti neka filmska rola. Opravdano bi se, primjerice, bilo zapitati komu treba Dwayne ​Johnson The Rock ako možemo vratiti u život Charlesa Bronsona ili pomladiti Sylvestera Stallonea.

– Charlie i Sly ​ikone su ​svih onih koji su odrastali s njihovim filmovima i rekreirati njihova mlada lica za starije bi fanove imalo veliku težinu. Mladim ljudima takvu će težinu nositi neki drugi performeri, neki novi glumci njihova vremena, možda i digitalno generirane osobe. Ali deepfake će, sigurno, pronaći svoje mjesto; samo kao dopuna u filmu ili baza novog medija, to će ovisiti o inovativnosti ljudi koji će se koristiti tom tehnikom – zaključuje Veselin Krstovski.

U domaćoj pretprodukciji

Preseljen u naše krajeve, fenomen 'dubokog fejkanja' mogao bi oživiti jednog Mustafu Nadarevića, Fabijana Šovagovića ili u neku od mitskih bitaka ponovno ubaciti Borisa Dvornika, Ljubišu Samardžića i njihove puškomitraljeze. To bi, vrlo vjerojatno, bez posla, barem onoga na velikom platnu, ostavilo velik dio današnjih glumaca. Jurkas ipak ne vjeruje u taj scenarij iako je i sâm otvoren za upotrebu deepfakea u svojim filmovima.

– Nešto na tom tragu je u pretprodukciji jer snimamo novi dugometražni igrani film, prvi domaći hi-tech film realiziran sustavom screen lifea, naslovljen 'Online'. Kad je riječ o mrtvim glumačkim imenima s ovih prostora, Bekim Fahmiu, primjerice, bio bi opaki osvetnik, Pavle Vuisić mastermind povratka nekih novih 'Otpisanih' u kojima bi se Dragan Nikolić i Milena Dravić borili protiv nekih novih petokolonaša. Mustafa Nadarević ​sigurno bi našao mjesto i s Nedom Arnerić, Mirom Furlan i Enom Begović ponavljao bi pokušaje stavljanja senzualnosti, seksepila i kulta ženskog tijela natrag na njihovo dramski opravdano mjesto. Nikako ne bi izostali ni domaći Bruce, Sly i Arnold, odnosno Boris, Bata i Ljubiša – kaže Anđelo Jurkas.