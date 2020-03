Još jedna pomoć za uljepšavanje svakodnevice rada od kuće

Tko ne želi zabavljati kolege tijekom videopoziva prizorima, recimo, žene u grudnjaku koja slučajno ulijeće u kadar, neopranog posuđa ili možda čudnih slika po zidovima, lako može prikriti gdje se doista nalazi, pa čak i potpuno zavarati sugovornike odabranim kadrovima u pozadini.

U općoj WFH (engl. work from home) solidarnosti popularni brendovi i njihovi tvorci virtualnih sadržaja odlučuju pomoći svima koji rade od kuće ponudom besplatnih pozadina koje samo treba prikvačiti na prikladnu aplikaciju tijekom videopoziva.

Primjerice, njujorški proizvođač trendi namještaja West Elm na Instagramu se pohvalio pozadinama koje svatko može prilijepiti iza sebe za trajanja videokonferencije na platformi Zoom i izazvati zavist kolega zbog luksuza koji ga, kao, okružuje. Tvrtka Zoom Video Communications trenutačno je najpopularnija svjetska kompanija za videokonferencije i omogućava besplatne videosastanke koji traju do četrdeset minuta za do stotinu sudionika. Među najvećim je dobitnicima koronakrize jer dok je indeks na njujoškim burzama S&P 500 od 19. veljače do trenutka pisanja ovog teksta pao za 26 posto, dionice te kompanije (koja se ondje pojavila inicijalnom javnom ponudom lani u travnju) porasle su za 32 posto.

Suradnja s West Elmom i njihovim virtualnim pozadinama još će im pomoći u uljepšavanju svakodnevice. Doduše, da bi izabrali luksuznu virtualnu pozadinu, korisnici Zooma u Hrvatskoj moraju se malo potruditi jer zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pristup sadržajima West Elma nije dopušten. Isključite li GPS i bežičnu mrežu na svojim uređajima pa se preko nekog VPN tunela (neke aplikacije koja omogućuje spajanje na virtual private network) prikažete kao da ste u Velikoj Britaniji, možete ipak 'zeznuti' sustav i prikvačiti si neku luksuznu pozadinu – recimo, prikazati kao da ste okruženi antikvitetima iz 19. stoljeća ili nekim steampunk-namještajem.

Onima koji se i dalje za sastančenje služe ponajprije Skypeom, skrivanje gdje su doista limitirano je i pozadinama, a i uređajima na kojima se aplikacija upotrebljava. Tko se želi skriti, može, doduše, iza sebe postaviti neku boju ili zamagliti kadar.