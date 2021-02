Stvara se tržište teško 250 milijardi eura! Hoćemo li opet propustiti priliku?

Jedini hrvatski partner Europskog konzorcija za stvaranje europskog lanca vrijednosti baterija, sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s 2,9 milijardi eura, je tvrtka Rimac Automobili. Uspjeh te tvrtke Hrvatskoj je otvorio vrata European Battery Alliance i projekta razvoja novih tehnologija u području baterija u kojem sudjeluje dvanaest članica Europske unije.

Do 2028. na projektu će zajednički surađivati 42 izravna sudionika iz Austrije, Belgije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Poljske, Slovačke, Španjolske i Švedske. Proizvodnja baterijskih sustava za automobilsku industriju, koja se sve više okreće proizvodnji električnih vozila, strateški je važna za EU koja trenutačno u tome mnogo zaostaje za SAD-e i Kinom. Prije pandemije koronavirusa industrija akumulatorskih baterija rasla je od 12 do 15 posto godišnje te će, prema procjenama, vrijednost europskog tržišta akumulatorskih baterija do 2025. biti oko 250 milijardi eura, dok će tržište svih ostalih baterija do 2027. dostići samo 10 milijardi eura.

U spomentuom konzorciju nalaze se tvrtke BMW, Tesla Motorsa i FCA.

U Hrvatskoj nema proizvođača osnovnih baterijskih ćelija koje se sklapaju u glavne baterije za električna vozila. Tvrtke većinom kupuju baterijske ćelije najčešće litij-ionskih tehnologija od inozemnih dobavljača te ih sastavljaju i prilagođavaju svojim specifičnim proizvodima (vozilima, biciklima, plovilima).

Hrvatske tvrtke razvijaju elektroničke sustave za nadzor rada baterija tj. BMS (Battery Management Systems). Ali u Hrvatskoj se na dvije znanstveno-istraživačke institucije, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i Institutu Ruđer Bošković razvijaju nove vrste kalcijevih baterija.

Cijeli tekst o ovoj brzorastućoj grani industrije možete pročitati u tiskanom ili digitalnom izdanju Lidera.