Ericsson je u intervjuima s 25 proizvođača originalne opreme (engl. original equipment manufacturers, skraćeno OEM) iz različitih sektora došao do šest ključnih pokretača koji će promijeniti putanju njihova poslovanja. Novi izvještaj 'Povezane industrije – vodič za uspjeh digitalne transformacije kompanija' vodi kompanije prema uspješnom prolasku kroz digitalnu tranziciju. U tom izvještaju industrijski stručnjaci otkrivaju izazove koje donosi digitalizacija i ciljeve koje žele postići. Opisuju kako mobilna tehnologija i 5G omogućuju da njihova digitalna transformacija poboljša uslugu njihovim kupcima. Zastupljeni su sektori poput pametnog mjerenja potrošnje te automobilskog i industrijskog sektora.

Uvidi u IoT kreiraju strategiju

Očekuje se da će broj mobilnih veza povezanih s internetom stvari (engl. IoT) ​dosegnuti pet milijardi do 2025. i velik dio tog rasta odnosit će se na kompanije. Gartner u izvještaju 'Drive IoT Product Strategy Based on OEMs’ Benefit Priorities', objavljenom 12. kolovoza 2019., očekuje da će se do 2021. pedeset posto proizvođača originalne opreme koristiti svojom ponudom IoT-a za pribavljanje podataka o upotrebi kako bi na temelju njih gradili proizvodnu strategiju. To je porast u odnosu na današnjih 25 posto. Do 2022. godine 75 posto proizvođača originalne opreme koristit će se svojom proizvodima IoT-a za prodaju nove usluge ili ponudu potrošne robe svojim kupcima, što je porast u odnosu na današnjih 28 posto. Ti podaci upućuju na obećavajući potencijal za kompanije koje razumiju potrebu digitalne transformacije svojih proizvoda i poslovanja.

Pokretači transformacije

Izvještaj daje pregled šest uobičajenih pokretača među ispitanim kompanijama. S poslovnog stajališta oni trebaju transformirati proizvode i usluge kako bi ostali konkurentni te ih optimirati za povećanje učinkovitosti i postizanje ciljeva održivosti. S tehološkog stajališta pokretači uključuju digitalizaciju s automatizacijom i uvide utemeljene na podacima, sigurnost kao prevenciju potencijalnih prijetnji te fleksibilnost za širenje proizvodnje.

Novi način isporuke vode

---Grundfos, danski proizvođač vodenih crpki, jedna je od intervjuiranih kompanija. Osnovan 1945., danas je multinacionalna kompanija vrijedna tri milijarde američkih dolara koja radi s Ericssonom kako bi uključila IoT u svoje crpke. Budući da komercijalne i industrijske zgrade postaju pametni upravitelji zgrada, i vlasnici zahtijevaju da svaki element njihove infrastrukture bude povezan. Grundfosov je krajnji cilj davati 'vodu kao uslugu', što digitalizacija omogućuje. Zbog korištenja mobilne tehnologije u crpkama i njihovoj proizvodnji Grundfos je najbolji primjer globalne organizacije koja iskorištava prednosti kompanijskog IoT-a.

Fredrik Östbye, potpredsjednik Grupe i voditelj FutureLaba u Grundfosu, kaže:

– Globalna mobilna povezanost omogućuje nam da odredimo ne samo kad bi crpka mogla biti zamijenjena nego i kako optimirati protok i isporuku vode. Te analitičke sposobnosti stavljaju nas u položaj da na kraju uspješno razvijemo svoj poslovni model iz prodaje crpki u prodaju vode kao usluge. Također istražujemo potencijale mobilne tehnologije u svojim proizvodnim objektima. Uvođenjem 5G mreže u jedan od svojih proizvodnih pogona počeli smo istraživati nove prilike u industrijskoj proizvodnji.

Ključna kvalitetna IoT mreža

Kiva Allgood, voditelj IoT-a u Ericssonu, komentira:

– Digitalna je transformacija timski sport i zahvalni smo na iznimno velikom broju uvida koje su kompanije naši partneri podijelili s nama o tome kako se transformiraju, kako zarađuju te kako pokreću nove usluge. Uvidi koje su podijelili o tome što je ključno za njihovo transformacijsko putovanje potvrđuju potrebu za sigurnom, pouzdanom i globalnom dediciranom mobilnom mrežom interneta stvari.