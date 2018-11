Angela Merkel: Zašto sam zbog odlaska kancelarke ljubomoran na Njemačku

Misli globalno, djeluj lokalno. Odnosno, u ovom slučaju, vladaj globalno, nadrapaj lokalno. To bi moglo vrijediti za Angelu Merkel. Loš rezultat na lokalnim izborima u Hessenu bio je kap koja je prelila čašu i vječita kancelarka je napokon najavila da joj je ovo zadnji mandat. A kad završi političku karijeru, 2021. imat će 67 godina, od kojih je posljednjih 16 njemačka kancelarka i najmoćnija žena svijeta. Zbog tog i takva kontinuiteta ljubomoran sam na Njemačku. I na njemačku politiku, i na njemački nogomet. Prije Merkel kancelar je u trogodišnjem intermecu bio Gerhard Schröder, a prije njega bila je 16-godišnja kancelarska era Helmuta Kohla. A Hrvatska je samo od 1991. do danas promijenila 14 vlada i 12-ero premijera. Slično je u nogometu. Zlatko Dalić je od osamostaljenja Hrvatske već dvanaesti nogometni izbornik, a Joachim Löw tek šesti od ujedinjenja Njemačke i broji trinaestu godinu mandata unatoč debaklu u Rusiji. U tom je razdoblju Hrvatska osvojila aktualno svjetsko srebro i broncu 1998., njemački Elf za to je vrijeme dvaput bio prvak svijeta, jednom prvak Europe, uz još pet srebra i dvije bronce sa svjetskih i europskih prvenstava.

>>>Birači su rekli svoje: Merkel ne želi više biti kancelarka niti predsjednica CDU-a

Nije Njemačka svjetlosnim godinama ispred Hrvatske zbog svoje veličine, nego upravo zbog dugoročne politike i metodičnog upravljanja državom. Adenauer, Kohl i Merkel imali su vremena pripremiti ekonomsko čudo, ujediniti Njemačku i Europu, odnosno postati lider Europske unije. Da o ljestvicama konkurentnosti i ne govorimo. Ta kategorija vražja je stvarca i nikako se ne može složiti na osnovi bljeska jedanaest nogometaša koje je spretno u momčad posložio jedan izbornik. Ne može se znatno unaprijediti ni u cijelom jednom političkom mandatu. Zato predsjednici hrvatskih vlada robuju anketama javnog mnijenja i šmajhlaju se biračima od jednih do drugih parlamentarnih izbora. I, dok je Merkel najavila da se povlači 2021., mi još ne znamo hoće li Plenković odraditi mandat do kraja ili će se skloniti u Bruxelles.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram