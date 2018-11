Hrvatska i Plenkovićeva budućnost

Plenković osniva ‘vijeće za budućnost’ koje će se pod vodstvom ministra gospodarstva Darka Horvata i ministrice znanosti Blaženke Divjak baviti inovacijama, razvojem industrije 4.0, najsuvremenijim tehnologijama, ulaganjem u obrazovanje i znanje itd., otkriva Večernjak.

>>>Plenković: Porezna reforma ide u smjeru rasterećenja

Vladin interdisciplinarni ministarski tim, pojačan predstavnicima HGK, HOK-a, sindikata, HUP-a… nastojat će odgovoriti na to kakva će nam biti budućnost. Napokon! Iako to premijer radi u drugoj polovini mandata, što bi mogao biti više predizborni nego strateški potez. Valja podsjetiti da se strateškim promišljanjem budućnosti zadnji nakratko bavio Zoran Milanović. On je prije pet godina nekoliko puta vodio sastanke svoga ‘vijeća mudraca’, svojevrsnih tajnih savjetnika koji su trebali sastaviti viziju 2030.

>>>Plenković: Snažno se protivim tenzijama, govoru mržnje i stigmatizacijama

U šarenom društvu bili su Vladimir Stipetić, Ivo Bićanić, Emil Tedeschi, Gordana Kovačević, Zoran Anušić, Davor Bruketa, Ivica Đikić, Nenad Ban, Vuko Brigljević, Neven Budak, Tvrtko Jakovina… No Milanović se brzo zasitio tog projekta, koji je zato zamro. Plenković je organiziraniji i uporniji, pa bi njegovo vijeće moglo otići dalje od Milanovićeva. Osim ako aktualni premijer prije opipljivijih rezultata Vijeća za budućnost svoju budućnost ne realizira u Europskoj komisiji. Možda je zato dobro što nije na čelu vijeća.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram