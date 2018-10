Pravda za sve: Ako ne može ‘Meso hrvatskih farmi’, može ‘Hrvatska junetina’

Slijedi priča o nekim članovima udruge Baby Beef koji nisu sjedili prekriženih ruku kad im je Hrvatska poljoprivredna agencija početkom godine oduzela oznaku ‘Meso hrvatskih farmi’. Iako smatraju da je HPA-ova odluka u najmanju ruku diskutabilna, bacili su se na posao i sami stvorili brend ‘Hrvatska junetina’.

Članovi udruge koristili su se znakom ‘Meso hrvatskih farmi’ od 2012. Njezin predsjednik Darko Celovec smatra da je odluka o oduzimanju znaka bila ishitrena, ponajprije zbog nepoštovanja uvjeta u kojima posluju domaći stočari.

– Pravilo je na početku bilo da se životinje ne moraju oteliti u Hrvatskoj, nego da kod nas moraju biti uzgajane 120 i više dana. U tom su trenutku Ministarstvo poljoprivrede i HPA, agencija u nadležnosti Ministarstva, ispravno zaključili da su to razumni kriteriji jer je stočni fond već tada bio uništen i nije bilo domaće teladi na tržištu – objašnjava Celovec.

To su potvrdili i u HPA-u koji je lani u ožujku poslao obavijest stočarima o promjeni Uvjeta za dobrovoljno označavanje svježega junećeg mesa znakom ‘Meso hrvatskih farmi’ u kojoj je pisalo da su donesene ‘izmjene i dopune Uvjeta’ u kojima je (članak 10. Uvjeta) određeno da se od tada znak dodjeljuje samo stočarima čije su životinje ‘oteljene, tovljene i zaklane u Hrvatskoj’.

Rumunjsko tele

Hrvatska poljoprivredna agencija promijenila je uvjete dodjele znaka ‘Meso hrvatskih farmi’, zbog čega je udruga Baby Beef ostala bez prava na njegovu upotrebu. Iako je odluka diskutabilna, udruga ju je prihvatila i okrenula se stvaranju novog brenda

Nije jasno zašto su to mijenjali ako su prije dopuštali da životinje ne moraju biti oteljene u Hrvatskoj, no razlog sigurno nije bio oporavak hrvatskog stočarstva. Naime, kaže Celovec, u Hrvatskoj je stočni fond na izmaku snaga i prijeti mu nestajanje. Dodaje da članice udruge Baby Beef za svu svoju proizvodnju na domaćem tržištu mogu kupiti od 20 do 25 posto domaće teladi, te su prisiljene uvoziti je iz drugih zemalja članica Unije: Mađarske, Češke, Slovačke, Rumunjske…

– I onda je netko vidio da je junetina sa znakom ‘Meso hrvatskih farmi’ potekla od teleta okoćenoga u Rumunjskoj i nastala je velika hajka. Nitko nije želio čuti da se ta telad mjesecima uzgaja u Hrvatskoj, raste na hrvatskoj hrani, uzgaja je hrvatski seljak. Mi usto mi imamo tisuće domaćih dobavljača… Ništa od toga nije bilo važno, nego nam je ministar Tomislav Tolušić naredio da preko noći uklonimo znak ‘Meso hrvatskih farmi’ – objašnjava Celovec, ipak napominjući da se udruga Baby Beef ne ljuti na njega jer to nije učinio, smatraju, namjerno, nego zato što nije bio dovoljno informiran o nemogućnosti kupnje domaće teladi.

Kaže da im je u Ministarstvu poljoprivrede na sastanku prije ljeta rečeno da je znak neopravdano ukinut i obećano im je da će ga vratiti, no do sada se ništa nije dogodilo. Ipak, i u ovoj priči postoji pozitivna strana jer su se članovi udruge okrenuli stvaranju svoga brenda ‘Hrvatska junetina’. Kaže Celovec, Ministarstvo im je pomoglo svojom lošom odlukom.

Pohvale i pokude

– Postigli smo već prilično dobre rezultate, a nadamo se i boljima – kaže Celovec, što potvrđuju već potpisani ugovori s Kauflandom i Sparom, a pregovaraju i s drugim trgovačkim lancima.

Netko će možda reći da znak nije važan jer će kupac kupiti povoljan i kvalitetan proizvod, ali uvjeravam vas da znam mnogo ljudi koji baš žele kupovati domaće proizvode (meso, voće, povrće) upravo zbog kvalitete (manje zbog patriotizma), jer znamo da se u Hrvatsku uvozi meso zamrznuto i do deset godina. A kako će kupac znati čije je meso u trgovini ako nije nekako označeno? Zato pohvala udruzi Baby Beef koja je dobro reagirala na nove okolnosti i samo može biti primjer drugima da nije jedino rješenje u žalopojkama i osuđivanju države. Ipak, apeliramo da Ministarstvo poljoprivrede i HPA još jedanput razmisle o svojoj odluci iako, sudeći po njihovu odgovoru, u vezi s tim ne namjeravaju učiniti ništa. 

POST SCRIPTUM

Nisam bio siguran koje stajalište zauzeti o HPA-ovoj odluci (na poticaj iz Ministarstva poljoprivrede) da se promjene uvjeti dodjele znaka ‘Meso hrvatskih farmi’ jer sam mislio da je Agencija bila prisiljena to učiniti zbog nekog briselskog pravila. Međutim, u HPA-ovu odgovoru nema ničega ni o kakvim pravilima EU, što znači da su ponajprije u Ministarstvu, a onda i u HPA-u, samostalno donijeli odluku. Iako se svi možemo složiti da u idealnim uvjetima takvu oznaku treba dobivati stočar kod kojega se krava i otelila, trebalo bi razmisliti o tome da vratimo stare uvjete za dodjelu znaka dok se barem malo ne oporavi stočni fond, to više što nam to EU ne zabranjuje. Tako bismo, sigurno, pomogli i svojim stočarima.

