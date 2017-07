Pravda za sve: Uplatnice Poslovnog pregleda ne obvezuju iako tako izgledaju

Obrtnik Marko Šajatović registrirao je u lipnju obrt Hashtag komunikacije. Iz tvrtke Poslovni pregled vlasnika Arsima Kobljakovića poslana mu je uplatnica od 400 kuna za upis podataka obrta na stranici poslovniregistar.hr; ako ne uplati novac za osam dana, cijena se povećava na 1200 kuna. Šajatović kaže da nema pojma o tome, s Poslovnim pregledom nije potpisao ugovor, a iz Hrvatske obrtničke komore kažu nam da ne postoje nikakve zakonske obveze za uplatu tog novca.

Ponuda ili što?

Ni Poslovni pregled se ne poziva na ugovor i propise, već navodi opće uvjete na poleđini uplatnice. Zanimljivo je da Poslovni pregled uplatnicu naziva pismom jer kaže da se u ‘pismu jasno referira na opće uvjete poslovanja koji se nalaze na poleđini pisma’. U članku 7. općih uvjeta (ah, kakav službeni naziv, kao da je riječ o nekoj državnoj instituciji) piše da registar nudi usluge uvrštenja podataka o tvrtki ili obrtu u popis te će im za to poslati ponudu. Iz toga zaključuju da je jasno kako je riječ ‘o neobveznoj, jeftinijoj varjanti usluge kada se ona plati koristeći se priloženom uplatnicom. Osim toga, nakon plaćene usluge poslovnom subjektu šalje se račun za obavljenu uslugu te ga se upoznaje s opcijom povrata novca u roku mjesec dana ako njome nije zadovoljan.’ No pogledamo li uplatnicu s popratnim sadržajem (ili pismo, kako tvrde u Poslovnom pregledu) svakome tko je iole pismen i poznaje osnovna nepisana pravila lijepog obraćanja, jasno je da je prije riječ o tekstu sugestivne naravi koji neiskusnog obrtnika može navesti na zaključak da je ta uplata obvezna. To tzv. pismo ne počinje s ‘Poštovani gospodine Šajatović, slobodni smo Vam ponuditi…’, nego je kao predmet naveden ‘upis u Poslovni registar’, a dalje u ‘pismu’ piše da se upis obavlja u skladu s općim uvjetima, navode se cijene i na kraju piše da će upis biti obavljen sukladno članku 7. općih uvjeta, tj. da će biti poslana ponuda. Zanimljivo je da je to navedeno na kraju kada je čitatelj već pod dojmom prvih redaka ‘pisma’ i kad je već mogao stvoriti zaključak da to mora platiti. Uostalom, ako se kaže da će Poslovni pregled poslati ponudu, zašto unaprijed šalje uplatnicu od 400 kuna?

Ima ih još

Nema nikakve sumnje, riječ je o tvrtki koja ide sistemom APP (ako prođe, prođe). Nema govora ni o ponudi jer sadržaj ‘pisma’ ne sugerira da je ponuda, upravo suprotno, ‘zvuči’ kao obveza. U Hrvatskoj obrtničkoj komori potvrđuju da ih obrtnici često pitaju za stranicu poslovniregistar.hr u vlasništvu Poslovnog pregleda, ali naglašavaju da njemu ili bilo kojoj drugoj tvrtki takvog tipa nitko nije dužan platiti upis podataka ako to nije i zatražio.

Svojedobno smo pisali o sličnoj tvrtki registriranoj u EU koja u zaglavlju ima simbole EU, što poslodavcima sugerira da moraju platiti nekakav EU poslovni broj, tj. tzv. European Business Number. Na sličan način radi i tvrtka Poslovni pregled, pa iako se sve čini legalno, čak se ističe da poduzetnici mogu vratiti novac ako nisu zadovoljni uslugom (a što nije navedeno u općim uvjetima), činjenica da je tzv. pismo nekorektno sročeno tako da sugerira poduzetnikovu obvezu plaćanja, a ne izbor, upućuje na to da svaki obrtnik ili poduzetnik dobro pripazi kada mu dođe tzv. pismo od tvrtke Poslovni pregled.

Prokužio ga obrtnik Osim Marka Šajatovića, još jedan novopečeni obrtnik, IT stručnjak Luka Kladarić, dobio je uplatnicu od tvrtke Poslovni pregled s iznosom od 400 kuna i mogućnošću plaćanja nakon osam dana, što bi ga stajalo 1200 kuna. – Tjedan dana nakon registracije obrta počele su mi stizati razne neželjene reklame od domaćih ponuđača raznih usluga. Većina ih je korektna i formulirana u smislu ponude za suradnjom, a ova od ‘poslovnog registra’ zasmetala me jer svojim vizualnim formatom i sadržajem teksta kao da pokušava izgledati poput službenog dopisa neke državne službe, pritom hodajući jednom finom linijom tako da ne možeš ni u jednom trenutku uperiti prst na nešto konkretno i reći ‘e, ovo je ilegalno, ovo je prijevara’ – kaže Kladarić. Ni on ni Šajatović ne namjeravaju platiti Poslovnom pregledu njegove usluge.

