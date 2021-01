MJERE ZA POMOĆ PODUZETNICIMA: Evo tko i kako može dobiti pomoć države za siječanj i veljaču, čak su mjere i proširene

Ako vam je poslovanje zabranjeno odlukom Stožera civilne zaštite ili su vam prihodi pali više od 40 posto, slijedi nekoliko savjeta, pitanja i odgovora o toem kako se prijaviti za novu rudu mjera. NA internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), objavljene su smjernice za prijavu za nove mjere.

Zahtjevi za siječanj i veljaču za poslodavce u prihvatljivim djelatnostima, mikropoduzetnike i povezane dobavljače kojima je poslovanje narušeno zbog COVID-19 okolnosti te za poslodavce obuhvaćene Odlukama Stožera ili epidemiologa. Uključuje i poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez kriterija pada prihoda.

Pad prihoda od 40 posto i više, potpora od 2.000 do 4.000 kuna po radniku, nadoknada fiksnih troškova putem Porezne uprave.

Kako se ostvaruje pravo na mjeru?

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate. Mole se poslodavci da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.

NAPOMENE:

poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova

za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova

zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

Tko se može prijaviti, koje djelatnosti?

Za mjeru siječanj-prosinac proširena je lista prihvatljivih NKD razreda. Više OVDJE

Unutar razreda S96.09 uključeno je:

astrološke i spiritualističke djelatnosti

društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda

sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca

djelatnosti rodoslovnih organizacija

djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“

usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.

rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)

rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)

rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)

rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

Koji su rokovi?

Za zahtjeve zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za zahtjeve zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

Kriteriji pada prihoda

Poslodavac može birati opciju A ili B.

OPCIJA A:

Kumulativ prihoda/primitaka za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2020., usporedno s kumulativom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2019. Kod obveznika kvartalnih izvješća uspoređuje se kumulativ II. i III. tromjesečja 2020. s istim razdobljem 2019.

OPCIJA B:

Mjesec koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora i usporedni mjesec 2019.

IZNIMKE:

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji traži potporu uspoređuje s prosincom 2020.

Ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019. i posluje duže od godine dana: mjesec koji prethodi mjesecu za koji traži potporu (npr. prosinac 2020.) i usporedni mjesec 2019. (prosinac). ako je obveznik kvartalnih izvješća: IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2020. u odnosu na IV. tromjesečje 2020.



Ako preda zahtjev s usporedbom travanj-rujan 2020. (ili II. i III. tromjesečje) prema travanj-rujan 2019. (ili II. i III. tromjesečje 2019.) ta usporedba je važeća za cijelo razdoblje siječanj-veljača i jedan predani zahtjev.

Ako je koristio usporedbu kumulativa razdoblja za potporu u siječnju, može se prebaciti na mjesec-za-mjesec usporedbu u veljači ako mu to više odgovara u smislu većeg iznosa potpore po radniku. Poslodavni neka pročitaju uputu "Kako produžuje zahtjev predan u siječnju na veljaču" za detalje.

Napominjemo da je moguće jednostavno popuniti novi zahtjev i to sa većinom dokumentacije kojom su poduzetnici do sada dokazivali pad prihoda u protekom razdoblju za mjeru listopad-prosinac (kumulativi prihoda/primitaka za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2019/2020),

No, u tom slučaju ne dolazi do automatskog produljenja mjere za veljaču, nego će biti potrebno podnositi dodatni zahtjev (i vjerojatno dodatnu dokumentaciju).