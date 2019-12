Školica komuniciranja Melite Pavlek: Sorry, četrdesete...

Jer budimo realni ukoliko ste prebacili 40 preko leđa i uz najbolje vitamine postoje stvari u kojima ste zahrđali. Jedna od njih su trendovi u online komuniciranju. Zato ako želite biti u trendu redovito se družite s mlađima koji će vas uputiti u tajne elektroničkih odnosa.

Prije svega odredite za što koristite twitter, youtube ili facebook i budite sasvim iskreni. Ako ga koristite privatno ne petljajte službene i poslovne objave, a ako vam treba za biznis ne vješajte slike svojih ljubimaca osim ako ne proizvodite mačje poslastice.

Nekoliko najčešćih propusta (da ne budemo previše strogi) koje radimo u online komuniciranju su:

Uspoređujemo se opsesivno. – Ako pratite milijardu vaših uzora u poslu, zdravlju, samopomoći i literaturi više od pola dana provest ćete prateći tuđe živote. Potrebno je jako malo da vam to postane navika od koje jedinu korist imaju influenceri. Ograničite broj ljudi koje pratite i prestanite se opsesivno uspoređivati. Uvijek će biti onih koji su u nečemu bolji od vas. Nosite se s tim. Glumimo. – Prestanite se u objavama truditi da budete zanimljivi, topli, čitljivi, moderni, zgodni. Previše truda na kraju ispada smiješno i pomalo otužno. Pogotovo, ako ste stariji od 40. Možda je to diskriminacija, ali mreže vrve ljudima koji u želji da se svide ne biraju niti sredstva niti količinu. Obračunavamo se. – Nije svaka kritika napad na vašu osobnost. Ako imate hrabrosti objavljivati intrigantne istine ili zanimljive stavove na društvenim mrežama nosite se i s komentarima ispod njih. Ne napadajte, ne vrijeđajte i ne ulazite u rasprave koje nikome ne služe. Online komuniciranje ima svoja pravila koja nisu uvijek ista kao i zakonitosti 'stvarnog' svijeta.

Slijedite trendove, ali na način da vam služe u edukaciji, informiranju i razvoju. A za to je ponekad potrebno poslušati mlađe. Na kraju krajeva, i to je velika stvar. Priznati da oni koji dolaze iza nas mogu biti izvor znanja. To je savršeni krug.