Kardum: Pustite djecu da igraju igrice, nećete se morati brinuti za mirovine

Ako je nešto na trećem mjestu u zabavnoj industriji po zaradi, odmah iza televizije i izdavaštva, a premašilo je i filmsku industriju, zavrjeđuje da se o tome priča i da se ljudima pokaže o čemu se radi, zaintrigirao je jutros širu hrvatsku javnost ekonomski analitičar Željko Kardum gostujući u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska. Govorio je o E-sportu koji postaje sve popularniji, broj obožavatelja mu doseže pola milijarde ljudi, a industrija već sada vrijedi oko milijardu dolara.

Riječ je o ozbiljnim igračima koji se za turnire pripremaju i koriste usluge psihologa, trenera, menadžera. Headhunteri ih love da prijeđu na veće turnire i u nadi da će odabrane igrače zapaziti netko iz Amerike.

Koliko je to ozbiljan biznis pokazuje Nijemac Kuro „KuroKy” Takhasomi koji je tijekom gaming karijere zaradio više od 4 milijuna dolara, a južnokorejski Team Liquid na gotovo 1.500 natjecanja zaradio je više od 25 milijuna dolara.

– U Švedskoj su ga priznali kao sport i to iz poreznih razloga. Ako ste gejmer i zarađujete ogroman novac, morate plaćati porez, rekao je i dodao kako američka sveučilišta osim što upisuju sportaše, upisuju i one koji se bave E-sportovima i daju im stipendije da bi studirali kod njih. I Njemačka je na tom tragu, a u Južnoj Koreji to je normalno.

E-sport će navodno biti uvršten u skup olimpijskih sportova.

– Gejmerska natjecanja se odvijaju i u Hrvatskoj i uglavnom služe tome da pobjednike uoče ekipe iz inozemstva koje su aktivne u tom sportu. Da nema predrasuda, igrači nisu samo ljudi iz IT industrije, to su mlade generacije koje su odrasle uz ekran i to prihvatile kao dio sporta. Ako vam dijete nije uspjelo u tenisu i nogometu, možda bude ipak imalo sportsku karijeru. Vi onda nećete morati brinuti za 2. i 3. mirovinski stup, našalio se Kardum.

Da to nije šala svojim primjerom dokazuje i najuspješniji hrvatski igrač Luka Perković koji je pod nadimkom Perkz igrajući League of Legend dosad zaradio više od 300.000 dolara. Luka je u ranim dvadesetima, igru doživljava kao posao i planira ostati u branši. Vjerujemo da je on tek jedan od mnogih koji će se baviti ovim unosnim sportom.

