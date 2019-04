Pitate se kako žene u biznisu sklapaju poslove? Evo kako!

Obje su dio svijeta koji se tradicionalno veže uz muškarce, ali svakodnevno pokazuju kako to dobro može izgledati kada na najvišu poziciju dođe žena. Kroz poznanstvo u Women in Adria mreži udružile su snage i sada uspješno surađuju na uzbudljivim poslovnim projektima. Pročitajte što su to zajedničkim snagama odradile Simona Zavratnik i Petra Čikara Mikić!

Uz njih posao cvjeta

Petrokov je tvrtka koja se bavi prodajom opreme za centralno grijanje, vodovod, plinsku opremu, sanitarnu opremu i klimatizaciju. Na tržištu je prisutna već 28 godina, a posljednjih 7 vodi ju Simona Zavratnik. Svoju uspješnu 25-ogodišnju korporativnu karijeru u internacionalnim tvrtkama zamijenila je pozicijom direktorice i suvlasnice u ovoj velikoj tvrtki koja je od njezinog dolaska zabilježila poslovni rast, a iznimka nije ni prošla godina.

„Petrokov iza sebe ima jako dobru godinu. Promet je porastao 15%, a uz prihod od 288 milijuna kuna, sada imamo 9 poslovnica i 150 zaposlenika“, ističe Simona.

Još nam je jedna uspješna žena – vlasnica obrta koji se bavi građevinskom bravarijom Petra Čikara Mikić – ispričala novosti.

„Poslovanje se proširilo. Odradili smo dosta velike projekte, primjerice krovišta na halama ZET-a. Uspjela sam dobiti i subvenciju od grada Zagreba te smo kupili novi stroj pomoću kojeg smo proširili svoje usluge. S obzirom na to da se radi o obrtu kojeg obilježava klasičan rad s metalima, pokušam unijeti što više modernih novosti. Na tom tragu, radili smo dizajnerski namještaj u suradnji s još jednom poduzetnicom koja nam je pomogla odmaknuti se od slike da bravarski obrti rade samo vrata, konstrukcije i ograde.“

Ipak, doživjela je i jedno poprilično loše iskustvo. Još prije godinu dana podnijela je Obrtničkoj komori zahtjev za tradicijskim obrtom i pritom – naišla na zatvorena vrata.

„Kada su čuli da žena ima bravarski obrt, odmah su mi rekli da ne žele ni izaći na teren i da trošim novac uzalud. Bila sam uporna pa su ipak izašli, ali žalosno je za reći, komisija se većinom sastojala od žena koje su počele negodovati čim su došle. Već godinu dana čekam odgovor od Komore, a sve uvjete zadovoljavam osim onoga da sam – muškarac.“

Uspješan spoj

Ove dvije uspješne žene susrele su se na eventu Women in Sales i ubrzo je došlo do suradnje. O čemu se radi?

„Sjedile smo zajedno na konferenciji gdje sam ja sudjelovala na jednom panelu. Nakon službenog dijela imale smo priliku popričati i ustanovile smo da su nam tvrtke jako blizu“, započinje Simona.

Konferencija Women in sales

Nakon znakovitog susreta Petra je kontaktirala Simonu jer je njezina tvrtka imala potrebu za proizvodima koje u svojoj ponudi ima Petrokov.

„Sklopili smo ugovor o kupoprodaji i Petrokov je postao naš dobavljač sanitarija. U jednom su trenutku njima trebale bravarske usluge pa smo nastavili komunikaciju, ali ovoga puta u zamijenjenim ulogama. Projekt je bio izgradnja metalne konstrukcije za novu halu“, dodaje Petra.

Dogovor je postignut i ugodna suradnja nastavljena.

„Usluge koje su nam pružili bile su izvrsne. Baš sam sretna kada takvi odnosi prerastu u partnersku suradnju. To je jako bitno u našem poslovnom svijetu“, zaključuje Simona.

Komentari