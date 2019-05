Predlošci ili implementacija GDPR-a?

GDPR Uredba stupila je na snagu dana 25.05.2018. i izazvala pravu pomutnju među obveznicima, mahom poduzetnicima, a prije svega radi strogih prekršajnih odredbi kojima su propisane visoke novčane kazne koje za nemali broj poduzetnika mogu značiti prestanak poslovanja.

Bitno je naglasiti da svi poduzetnici, bez obzira na veličinu, moraju ispuniti zahtjeve iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ako obrađuju osobne podatke i žele izbjeći potencijalno kažnjavanje. Pored Opće Uredbe poduzetnici moraju poštovati i druge propise kojima je uređeno njihovo poslovanje, a koji propisi mogu sadržavati odredbe koje se tiču poslovanja s podacima, napose odredbe o minimalnom vremenu čuvanja podataka, što se događa s podacima nakon proteka vremena za čuvanje, osnovama i svrhama prikupljanja podataka i sl.

U našem radu susrećemo se s poduzetnicima koji obrađuju veće količine osobnih podataka i kojima predlažemo primjenu strožih mjera zaštite osobnih podataka, dok poduzetnici koji obrađuju manje količine osobnih podataka sukladno tome mogu primijeniti odgovarajuće jednostavnije mjere iz Uredbe.

Kao firma koja pomaže pri implementaciji odredbi Uredbe od samog početka njezine primjene, primijetili smo da su sve ozbiljnije tvrtke koje vide budućnost poslovanja u RH i EU uskladile svoje poslovanje s odredbama GDPR-a i konstantno i ozbiljno rade na prilagodbi procesa zahtjevima GDPR uredbe.

Danas smo svjedoci pokušaja zaobilaženja odredbi Uredbe primjenom različitih „fit to all predložaka“, odnosno unaprijed pripremljenih akata koje poduzetnici prihvaćaju kao svoje i smatraju da su zadovoljili sve regulatorne zahtjeve iz Uredbe. Do primjene špranci koje nikako ne predstavljaju usklađenje konkretnog poduzetnika sa opsežnim zahtjevima Uredbe, dolazi prvenstveno zbog neosviještenosti višeg rukovodstva poduzeća o smislu same Uredbe, njezinoj važnosti u redovitom poslovanju u odnosu na osobne podatke pojedinca kao i pokušaju da se uštedi novac. Svima nam je poznata onda izreka: „nismo toliko bogati da bismo kupovali jeftine GDPR šprance“.

Mi u SUPERB POSLOVNIM RJEŠENJIMA uvijek naglašavamo da je usklađenje s Uredbom kontinuiran proces koji je specifičan za svaku firmu pritom uvažavajući njene procese, količinu osobnih podataka koji se obrađuju kao i unutarnju organizaciju svakog pojedinog klijenta. Implementacija GDPR-a je živ organizam i stoga je potrebno kontinuirano raditi na zaštiti osobnih podataka i implementaciji novih rješenja.

Prvenstveno sa klijentima napravimo početnu analizu stanja odnosno cjeloviti pregled sadašnjeg stanja u pogledu kategorija osobnih podataka koje prikuplja, iz kojih izvora i s kojom osnovom, utvrđujemo rokove čuvanja, postojeći sustav zaštite i obrade osobnih podataka te kakvoću postojećeg sustava zaštite.

Radi postizanja stanja usklađenosti svojim klijentima predlažemo primjenu konkretnih mjera, usvajanje odgovarajućih internih akata i dodataka ugovorima, poduzimanje drugih radnji koje su potrebne radi uskladbe s Uredbom. Najčešća pitanja i odgovore možete provjeriti na www.superb-gdpr.eu.

Konzultanti SUPERB-a stoje Vam na raspolaganju za kvalitetnu i cjelovitu implementaciju. Obratite nam se s povjerenjem!

Komentari