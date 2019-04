Radnik smije na godišnji odmor u prvih šest mjeseci nakon što ste ga zaposlili

Zaposlili ste novog radnika. Jako ste zadovoljni, sve obavlja kako treba i sretni ste. S njime ste potpisali ugovor o radu na neodređeno uz pokusni rok od šest mjeseci. Približava se ljeto i radnik želi na more, no vi kažete: ‘Ne može!’ jer smatrate da u tom razdoblju nema pravo na to. To nije točno!

Odgovore zašto to nije točno možete naći u BESPLATNOM vodiču: ‘Tips and tricks u HR-u’. Izradilo ga je troje stručnjaka: odvjetnik Danijel Pribanić, voditeljica Odjela ljudskih resursa Hrvatske gospodarske komore Marina Cvirn Jurčec i direktor Career Centra Vladimir Benić.

Svrha pregleda zakonske regulative u ljudskim resursima jest olakšati i poslodavcima i stručnjacima tog odjela snalaženje u regulativi i primjeni zakonskih odredbi.

PREUZMI

Isto tako, tjednik Lider 19. travnja objavljuje i poseban prilog o ljudskim resursima ‘HR u RH – snaga ljudskih resursa‘. U tom posebnom Liderovom prilogu analizirat će se trendovi na HR tržištu, odgovaramo na pitanje gdje i kako naći radnu snagu, kako se usavršavaju zaposlenci te kako izabrati dobrog zaposlenika.

Komentari