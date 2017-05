Obersnel: Plenković ima manire sjevernokorejskog diktatora, raspišite izbore

Predsjednik riječke Gradske organizacije SDP-a Vojko Obersnel u ponedjeljak je na proslavi Praznika rada u Ronjgima pokraj Rijeke izjavio je da je hrvatska Vlada praktično pala i da je premijer Andrej Plenković “u maniri sjevernokorejskog diktatora” otjerao tri ministra te je poručio neka se raspišu izbori i građani kažu koga žele na čelu Hrvatske.

Obersnel je na tradicionalnoj proslavi, koju organizira riječki SDP, kazao da je Rijeka osjetila svu pogubnost modela provedene pretvorbe i privatizacije, da je tada ostala bez 30.000 radnih mjesta i brojnih tvrtaka. Naveo je da klasične industrije više nema ni u Rijeci, ni u Hrvatskoj, ni u dijelu Europe, da je otišla na Daleki istok, ali da su svi sve svjesniji da bez industrije nema razvoja.

„Slavili smo nekad proletere, koji su bili, kao i mi, oni koji su živjeli od svoga rada, a nisu imali vlasništvo nad sredstvima za rad, a danas je gore,“ rekao je Obersnel ističući da „danas više nisu sigurna ni radna mjesta, a kamoli vlasništvo nad sredstvima za rad.“

Obersnel je ustvrdio da se nitko tijekom propadanja radnih mjesta i tvrtaka, kao što su bile Croatia line, Benčić i druge, a “kada je bila ista struktura vlasti kao danas, nije brinuo može li se neka tvrtka spasiti nego da su se”, kako je rekao, „dapače, trudili da propadnu, jer je to bio njihov obračun s nama.“

Agrokor treba rješavati Vlada, a nje nema

Rekao je da danas imamo situaciju Agrokora, da razumije da je teško ljudima koji rade u tom sustavu, poljoprivrednicima ili blagajnicama, i da im treba pomoći, ali da „netko mora odgovarati za to kako je nastala ovolika rupa i gdje su nestali novci, da se time mora baviti Vlada.“

„No, problem je što hrvatske Vlade nema, ona je praktično pala, premijer je u maniri sjevernokorejskog diktatora otjerao tri ministra“, rekao je Obersnel ističući da već „drugi put u dvije godine imamo krizu Vlade i krizu vlasti zbog toga što svi postajemo taoci jednog čovjeka, to je politika HDZ-a, najprije je to bio Karamarko, sada Marić.“ Dodao je da je to dugi put u manje od dvije godine da se Most čudi HDZ-u, koji je, kako je kazao, možda promijenio lice ali nije ćud.

„Gospodo, ako ne znate, ne možete, ako više nema tko bi vam prodao mjesto u parlamentu ispod stola – raspišite izbore, neka građani, kažu koga žele na čelu Hrvatske“, poručio je Obersnel naglasivši da je siguran da “će građani ovoga puta znati pravilno odabrati.“

Raspad mašinerije SDP-a?

Na novinarsko pitanje o stanju u SDP-u, odnosno raspada li se „mašinerija“, Obersnel je izjavio da je to čudno pitanje, da se “raspada Vlada, a ne SDP”, da je SDP ozbiljna stranka, da je imala i imat će važnu ulogu u političkom životu Hrvatske. Na pitanje kako stanje u Vladi može utjecati na SDP, odgovorio je da situacija ukazuje na probleme kada nema kontinuiteta i dogovora među partnerima i kada se stalno igra ispod žita, a da račun plaćaju građani. Vjeruje da će ova situacija osnažiti ideju socijaldemokracije u Hrvatskoj i u Rijeci.

Na pitanje je li za to da SDP surađuje i pregovara s Mostom i pokuša sastaviti većinu, rekao je da nije niti u jednom stranačkom tijelu da bi o tome mogao odlučivati, ali da na temelju osobnog iskustva može reći da je “Most očito partner na kojeg se ne može računati”.

Uzroci trenutnog gospodarskog stanja

Počasni predsjednik PGS-a Nikola Ivaniš rekao je da se slaže s onim što je rekao Obersnel i naglasio da je temeljni uzrok sadašnjeg stanja to što su se pretvorba i privatizacija, kao krivi model i najveća pljačke naroda, provodile dok su ljudi bili na ratištima.

Predsjednik Županijske organizacije SDP-a Zlatko Komadina ocijenio je da je „za radnike najbolji bio samoupravni socijalizam”, ali i da postoji snaga i želja da se Kvarner učini ugodnim mjestom iz kojega ljudi više neće odlaziti, nego u njega dolaziti.

