Tri scenarija za najturbulentniji tjedan aktualnog saziva Sabora

Aktualnoj krizi vlasti s neizvjesnim ishodom prethodila je dramatična prošlotjedna sjednica vlade na kojoj su trojica Mostovih ministara na sjednici Vlade odbila podržati HDZ-ovog ministra financija Zdravka Marića, čiji opoziv traži oporba, a premijer Andrej Plenković kao ‘odgovor’ je promptno razriješio Mostove ministre i državne tajnike iz njihove kvote.

>>>Petrov raspravu o opozivu ministra financija zakazao za 3. svibanj

Rješenje krize tako sada ovisi o ishodima triju mogućih glasovanja u Saboru – oporbenom prijedlogu o iskazivanju nepovjerenja Zdravku Mariću, o opozivu Mostova predsjednika Sabora Bože Petrova, kao i mogućem izglasavanju povjerenja HDZ-ovcu Gordanu Jandrokoviću kao novom čelniku Sabora, a sukladno tome postoje i tri “scenarija” ishoda.

>>>Z. Marić: U srijedu ću pokazati što sam i tko sam

Prema prvom, HDZ skuplja natpolovičnu većinu od 76 zastupničkih ruku, pa Marić ostaje i dalje ministar, pri čemu bi HDZ krenuo na rušenje čelnika Sabora Bože Petrova i pokušao na njegovo mjesto ‘ustoličiti’ Jandrokovića, a zastupnici bi otišli na saborsku stanku koja bi trajala do poslije lokalnih izbora 21. svibnja.

Po drugom scenariju, koji bi se mogao dogoditi ako vladajući HDZ ne bi skupio potrebnih 76 ruku da ‘sačuva’ Marića, a oporba pak ne bi imala isto toliko da ga sruši, moglo bi doći do ‘taktiziranja’ kako bi se cijela priča odgodila do iza lokalnih izbora. HDZ bi pri tome mogao krenuti na rušenje Petrova, za kojeg već ima osiguranih 79 ruku u Saboru, no Petrov kao predsjednik Sabora je taj koji može odlučiti hoće li ili ne otvoriti raspravu o zahtjevu za svojim opozivom. Takav scenarij istovremeno ne podrazumijeva da bi HDZ riskirao i pokrenuo pitanje izbora novog predsjednika Sabora, s obzirom da ne postoji nikakva ustavna i poslovnička obveza o njegovu izboru, pa na na lokalne izbore mogu i bez šefa Sabora.

>>>Grbin: SDP neće podržati opoziv Petrova, moguća suradnja s Mostom

U trećem slučaju, kada bi se u Saboru ‘srušilo’ ministra Marića, premijer Plenković po Ustavu bi bio dužan predložiti svog novog ministra ili pak podnijeti ostavku, a ne učini li to, bilo koji zastupnik mogao bi predložiti “samoraspuštanje” Sabora. Prođe li takav scenarij, predsjednik Sabora dužan je o tome obavijestiti predsjednicu Republike, koja treba donijeti odluku o raspisivanju novih izbora. Ona će tako odrediti datum, s time da do izbora mora proći najmanje 30 dana.

U slučaju pak da premijer podnese ostavku, počinje teći 30-dnevni rok za okupljanje nove većine, a ne uspije li to, po isteku tog roka predsjednica raspisuje nove izbore do kojih mora proći najmanje 30, a najviše 60 dana.

>>>HDZ neće tako lako složiti novu većinu

Koji će se od tih scenarija i dogoditi posve je neizvjesno. I dok predstojnik Ureda premijera Davor Božinović u medijskim nastupima zadnjih dana nije želio ništa konkretno reći, već je neodređeno poručio kako će biti “sve prema ustavnim i zakonskim rokovima”, još uvijek aktualni šef Sabora Petrov krajem prošlog tjedna najavio je kako će sjednica u utorak biti nastavljena raspravom o Mostovim izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji je pred zastupnicima u drugom čitanju. Petrov je najavio i kako bi rasprava o povjerenju ministru Mariću trebala biti na dnevnom redu u srijedu. O zahtjevu za svojom smjenom, dobije li ga uopće, raspravljat će se, kazao je tada, tek nakon prethodne dvije točke.

Grmoja: Poslovničku proceduru koristit ćemo u potpunosti

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja u srijedu je izjavio Hini kako će se predsjednik Sabora Petrov držati poslovničke procedure, pri čemu će istu “koristiti u potpunosti”. “Sigurno ćemo iskoristiti sve poslovničke mogućnosti i nećemo gledati sa strane. Sjetite se kako su Karamarka spasili tako što su srušili Tima Oreškovića, čovjeka kojeg su sami doveli, stavljajući tu točku prije. Stoga im nećemo dopustiti da oni koriste sve, a mi gledamo sa strane”, poručio je Grmoja.

Most, kaže, neće dopustiti nikakve pristiske. “Želimo da se raščisti afera Agrokor. Raspravit će se Zdravko Marić, a ako dođe do izglasavanja nepovjerenja Mariću, to će značiti da je premijer izgubio povjerenje”, tvrdi politički tajnik Mosta. Za one koji budu prilikom glasovanja ‘kreativni’ i izbjegnu glasovanje, kaže, znači da su u nekim kombinacijama s HDZ-om.

>>>Puhovski: U pozadini je nešto drugo, nije tragedija ako padne Vlada

“Vidjet ćemo kako će glasovati HNS, IDS i svi ostali, od zastupnika Ivana Lovrinovića do HSS-a. Vidjet ćemo, dakle, tko će sve štititi kriminal u Agrokoru”, poručio je.

Sutra očekuje zanimljivu raspravu o arhivima s obzirom da je, kako je rekao, Vlada s devet amandmana namjeravala u potpunosti zatvoriti arhive. “Zbog toga sam doživio neugodne scene kod ministrice kulture Nine Obuljen, koja je bacila mobitel dok je njezina suradnica psovala… Sutra definitivno očekujem zanimljiv dan”, naveo je Grmoja.

U slučaju da sutra, primjerice, iz HDZ-a dođe prijedlog o “samoraspuštanju” Sabora, Grmoja poručuje kako Most želi da to javno objavi sam premijer. “Neka iziđe pred javnost, a mi ćemo vidjeti što ćemo napraviti”, zaključio je.

