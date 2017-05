Grmoja: Očito je da HDZ nema većinu, Plenković bi trebao dati ostavku

Glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u utorak ispred Hrvatskog sabora kako je očito da HDZ nema potporu parlamentarne većine te da Most neće dopustiti da netko smjenjuju ministre i predsjednik Hrvatskog sabora ako nema većinu.

“Očito je nakon izjave potpredsjednika Sabora Željka Reinera da HDZ nema većinu o kojoj je govorio premijer Andrej Plenković. Znači prevario je javnost i građane”, izjavio je Grmoja. Kaže da bi prvo trebalo pristupiti smjeni ministra financija Zdravka Marića i imenovanju novih ministara, a tek onda razrješenju predsjednika Sabora Bože Petrova pozivajući se na tumačenj ustavnopravnih stručnjaka.

>>>Na dnevni red uvršten zahtjev da se dužnosti razriješi predsjednik i HDZ-ovi potpredsjednici Sabora

“Ustavnopravni stručnjaci govore da bi to trebao biti nekakav normala slijed. Sigurno nećemo dopustiti da se bez saborske većine on (Petrov) makne s te pozicije i da nastavimo do lokalnih izbora bez ministara i predsjednika Sabora”, kazao je Grmoja. Dodao je da ako ministar Marić nema većinu u Saboru onda je očito da premijer mora odgovarati hrvatskim građanima zašto je povukao određene poteze.

Plenković treba dati ostavku

“Ako su tražili ostavku Karamarka nakon neuspješnog preslagivanja, onda mislim da bi i premijer Plenković trebao dati ostavku”, rekao je, dodavši da će se u srijedu vidjeti tko će od zastupnika biti za ministra Marića, a tko protiv i ima li premijer većinu u Saboru.

Ako HDZ ima većinu u Saboru, kaže Grmoja, Božo Petrov nije čovjek koji će se držati pozicije.

Petrov: O mom opozivu nakon što Vlada pokaže da ima povjerenje

“Izvjesno je da će smjena predsjednika Sabora doći na dnevni red i on će vjerojatno, s obzirom na stav klubova, otići s mjesta predsjednika i to više nitko ne spori…ta pozicija je definitivno izgubljena, ali nećemo dopustiti da netko bez saborske većine smjenjuje ministre i predsjednika Sabora”, ističe.

Izvjesna je, smatra Grmoja, i koalicija HDZ-a s HNS-om.

“Ivan Vrdoljak napada predsjednika Sabora a praktički ništa ne govorio o ministru Mariću i odgovornosti Plenkovića. Svima je očito da je ta koalicija praktički već dogovorena samo je pitanje kad će se realizirati”, ustvrdio je Grmoja. Po njegovu mišljenju, to će naštititi kandidaturi Anki Mrak Taritaš za gradonačelnicu Zgarba . “A to je sve zbog prijateljstva Ivana Vrdoljaka i Milijana Brkića i njihovih poslovnih veza oko Prvog plinarskog društva (PPD)”, tvrdi Grmoja.

