Tvorac Wikipedije želi ‘popraviti vijesti’ kroz crowdfunding provjere činjenica

Utemeljitelj Wikipedije, Jimmy Wales, lansirao je novi stranicu kojoj je cilj ograničiti širenje lažnih i netočnih novinarskih vijesti, a u tom poduhvatu pridružili su mu se dobrovoljci i profesionalni novinari diljem svijeta.

Wikitribune naziv je nove stranice, koja neće sadržavati niti biti povezana sa reklamnim sadržajima. Financirat će ju isključivo čitateljstvo, a objavljene informacije bit će lako provjeriti, budući će izvori informacija također biti objavljeni.

– Vijesti su kompromitirane, ali pronašli smo načine kako da popravimo situaciju, rekao je u videu koji je objavio na svojoj stranici Wales.

#WikiTribune: a news platform that brings journalists & volunteers together for fact-based articles with real impact https://t.co/izeIUC1nf5 pic.twitter.com/SUHnAUWtRo

— WikiTribune (@WikiTribune) April 25, 2017