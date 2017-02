Liberalizacija vodi poskupljenju plina

Iako je krajnji cilj izmjene Zakona o tržištu plina prvenstveno povećanje dobrobiti za kućanstva, u ovom trenutku liberalizacija još uvijek izaziva dosta nedoumica oko buduće cijene plina.

– Izmjene ovog zakona će dovesti na ovaj način do porasta cijene plina od travnja ove godine i za to smatramo odgovornima one koji ga predlažu – Most i HDZ, rekao je s uvjerenjem u ovotjednoj žustroj saborskoj raspravi SDP-ov Gordan Maras, “stvaraju se pretpostavke da od 2. travnja cijene plina skoče, a građani na svojim računima vide 15, 20, 25 posto veće račune.”

Nešto je oprezniji i umjereniji Državni tajnik za energetiku Ante Čikotić koji je u Saboru rekao kako poskupljenje još nije utvrđeno i da do njega ne treba nužno doći.

– Na međunarodnim tržištima cijene su porasle, ali mi želimo da građani to što manje osjete, rekao je.

Premijer Andrej Plenković je u četvrtak također poručio da će Vlada učiniti maksimalan napor da ne dođe do povećanja cijene plina jer je politički cilj Vlade da građani ne osjete bilo kakve promjene na tržištu plina, no nije rekao kada će Vlada donijeti uredbu o cijeni plina za građanstvo i potrošače.

