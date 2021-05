TAJNA SJEDNICA IZBORNOG STOŽERA: Za sve su krivi Milanović i crni labud

– Ljudi, okupili smo se ovdje u stožeru da diskretno riješimo dvojbe oko toga tko je za što kriv. Stalno nas se bezveze proziva za ovo i ono. Moramo dati nedvojbene odgovore kako birači ne bi bili zbunjeni. Mi smo krivi za pomoć umirovljenicima, ali ne i za svaku glupost. Idemo redom. Josipe, tko je kriv za smrt curice u Novoj Gradiški?

– Pa zapravo nitko, gospodine Predsjedniče, sve smo istražili, utvrdili neke sitne propuste. Komora socijalnih radnika kaže da je bilo sve u redu, vidjet ćemo što će reći DORH. Sad još idemo zaposliti dvjesto socijalnih radnika…

– To je dobro, ali nije dovoljno! I dalje ispada kao da je kriva država, a to smo mi!

– A da okrivimo SDP?

– Ma oni su toliko jadni da ih ne možeš kriviti ni za što.

– A Predsjednika?

– Kojeg Predsjednika?

– Milanovića.

– Ali on je s malim 'p'.

– Da, njega, tog predsjednika.

– E, to je već dobar smjer. Govor mržnje i to… Zvonko, daj zapiši, da razradimo. Idemo dalje. Cijepljenje! Vili?

– Svi smo cijepljeni, samo eto, Boris je ipak obolio.

– Pusti njega, on ionako nije naš. Nego, što je s tom aplikacijom?

– Pa aplikacija radi, samo liječnici, ovi obiteljski, ne surađuju. Malo bi cijepili pa malo ne bi… Ponašaju se ko mimoze.

– A sigurno imaš i ti mimoze u onoj cvjećarnici za aplikacije…

– Ali, gospodine predsjedniče…

– Kako s malim 'p'?

– Pa rekli ste za Milanovića…

– To je drugo! Vratimo se na temu.

– Naravno, gospodine Predsjedniče, sezona mimoza je prošla.

– Dobro, dobro. A mi smo se dogovorili, zar ne? Poslije izbora…

– Tako je, gospodine Predsjedniče, samo da riješimo pandemiju…

– Ne poslije pandemije! Ooodmah poslije izbora! Nećeš ti meni mahati nekakvom reformom! Ali nekoga moramo okriviti za tu aplikaciju.

– Desnicu?

– Vili, ne diraj mi desnicu prije izbora! Zvonko, što kažeš?

– Pa… još nismo okrivili crnog labuda…

– Bravo, eto, to je originalno. Zvonko je riješio frku. I popravite odmah tu aplikaciju ili naručite novu u cvjećarnici. Što još imamo?

– One 6,3 milijarde iz EU…

– Dobro si me podsjetio, Zdravko. Stalno nas gnjave s tim privatnim sektorom. Pa kako da ih uvjerimo da će i on sudjelovati u trošenju tih šest milijardi?

– Teško. Svi su se ujedinili, gospodine Predsjedniče s velikim 'P': i predsjednik s malim 'p', i cijela oporba, i Glas poduzetnika, čak i HUP, pa i novinari i ekonomisti… Ali do izbora samo trebamo ponavljati da je 34 posto namijenjeno privatnom sektoru…

– I da predsjednik širi neistine, a nije ni pročitao dokument.

– Pa kad ga nismo još napisali…

– Nema veze, ali smo njime mahali. A on sigurno nije pročitao ni sažetak. Nisam ni ja. Idemo dalje, tko je kriv za bijeg i drugog Mamića u BiH? Ivane?

– Nije on pobjegao…

– Dobro, a zašto ne promijenimo taj zakon?

– Pa radimo na tome, ali oprezno, zbog svojih, bunili bi se…

– Onda, dajte da se manje privodi i manje sudi. Šteta što nemamo veći utjecaj na pravosuđe. A do izbora, zapamtite, za sve su krivi predsjednik i crni labud.



Ovaj tajni sastanak izbornog stožera plod je autorove prljave mašte.

