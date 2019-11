Best Stay 2019: Ako nisi sebičan i želiš da tvoji zaposlenici napreduju, pustit ćeš ih da odu

Rasprava o konkurentnosti na drugom danu konferencije Best Stay koja se održava u opatijskom Amadria Parku skrenula je u zanimljivo područje. Očekivalo se kako će se govoriti o naoružanju tehnologijom, luksuzom, jedinstvenim ponudama u području usluga i iskustva, ali umjesto svega toga ključan za konkurentnost detektiran je talent, odnosno osoblje.

Kako bi ostali relevantni na tržištu, nužno je poštovati nekoliko pravila kao što su održivost, visoka razina usluge, biti uvijek nekoliko koraka ispred konkurencije. No, za to je nužno imati ljude koji će to omogućiti. S time su se složili svi sudionici panela Kako ostati konkurentan na tržištu.

Konkurentnost se postiže i velikim ulaganjima. Primjer je grad Rovinj koji se, prema riječima Davida Flama, direktora marketinga Maistre, puno promijenio u zadnji 10 do15 godina. - Rovinj se smatrao kao grad s osrednjim smještajem, no to više nije tako. Ulaganjem u nove nekretnine s 5 zvjezdica promijenilo je sve; restorane, muzeje, događanja. Sada je jedna od najluksuznijih destinacija u Hrvatskoj uz bok Dubrovniku i Zagrebu - istaknuo je Flam.

- Talent je jedan od najvažnijih faktora u poslu. Ako ih nemaš u postavi, ne možeš dostaviti uslugu na određenoj razini. Zato ulažemo dodatan trud da se naše osoblje osjeća stvarno kao važan dio tima i težimo tome da stvore osjećaj pripadnosti, da nisu tu samo radi novca - rekao je Hiren Mazgaonkar, komercijalni direktor iz Steigenberger Hotela München.

Da je jako važno razvijati taj segment potvrdila je i Emina Šehalić Fazlagić, glavna upraviteljica klastera Swissôtel Sarajevo i Novotel Bristol Sarajevo. Aldo Krizmanić, glavni upravitelj Roxanich Wine & Heritage Hotel, tu je istaknuo prednost koju imaju kao obiteljski hotel jer se s malim brojem gostiju mogu svakome posvetiti i ponuditi im personaliziraniju uslugu i autentičnije iskustvo.

Međutim, tu se čula i jedna pomalo neuobičajena misao.

Miloš Cerović, generalni menadžer InterContinentala Ljubljana, kazao je kako ne očekuje od milenijalaca da ostanu raditi u njegovom hotelu duže od dvije-tri godine. Volio bi to, ali ne očekuje jer će im on prvi savjetovati da se upute u što više poslova, steknu što raznolikija iskustva.

- Savjetovat ću im da idu, da vide svijet. Ako nisi sebičan i želiš da napreduju u karijeri, pustit ćeš ih. I sam sam tako učio i rasao - kazao je Cerović.

Razmišljate li sebično ili biste i vi pustili svoje zaposlenike da odu kako bi se razvijali, odgovorite nam u anketi:

Na konferenciji su između ostalog najavljene još dvije veoma zanimljive novosti.

Leonardo Buzov Vulas, direktor prodaje i marketinga u luksuznom resortu Teslino gnijezdo (T-nest) Gorana Štroka najavio je kako će se taj resort otvoriti u kasno proljeće iduće godine.

Druga uzbudljiva novost jest kako se gosti u hotelima mogu nadati Netflix sadržajima jer su Samsung i Netflix udružili snage i rade na tome, podijelio je sa zainteresiranim sudionicima konferencije Dino Kovačević, voditelj IT prodaje u Samsungu Hrvatska.