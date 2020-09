DAN VELIKIH PLANOVA: Anita Cvetić Oreščanin - U vrijeme krize treba se fokusirati na izvoz te skalirati biznis kroz vlastita rješenja

Kako se Poslovna inteligencija, softverska tvrtka koja se bavi implementacijom analitičkih i big data sustava, "snašla" u krizi, kakve su ključne poslovne i upravljačke odluke donosene kako bi se minimalizirali rizici, te što očekuje u sljedećoj godini i kad su trendovi u industriji u pitanju i njihovi klijenti na 12. Liderovoj konferenciji Dan velikih planova govorit će Anita Cvetić Oreščanin, jedna od troje osnivača i partnera u toj kompaniji.

Cvetić Oreščanin je u kompaniji prošla pozicije od direktorice prodaje i marketinga, zatim direktorice tvrtke, a od 2010. na poziciji je članice Uprave što znači da je odgovorna za područje podrške poslovanju, uključujući financije i ljudske potencijale. Anita je također aktivna u upravnom odboru udruge CISEX koja okuplja hrvatske proizvođače softvera koji nastupaju na internacionalnom tržištu.

Kako se Poslovna inteligencija "snašla" u krizi i na kakve je promjene unutar kompanije ona utjecala?

Situacija u kojoj smo bili 2008. kad smo bili bitno manja firma, fokusirana uglavnom na Hrvatsku i regiju i to u vrijeme opće nelikvidnosti, zaista je bilo teško vrijeme. Tada smo naučili da je u vrijeme krize keš kralj, da se treba fokusirati na izvoz te skalirati biznis kroz vlastiti softver i rješenja. Mi smo zapravo od tada u laganom „kriznom modu“ koji nam ne da da se uspavamo i da uz prihode i rast uvijek vodimo računa o našim zaposlenicima i intelektualnom kapitalu, keš poziciji i profitabilnosti. Kad je ova kriza počela, prvo što smo napravili je da smo se pobrinuli da naši zaposlenici znaju kakva je realna situacija, što su nam planovi i što svi mi, zajedno s njima činimo da poslovanje ostane stabilno. Dakle, mi i dalje poslujemo stabilno, zapošljavamo, ugovaramo nove poslove. Rekla bih da smo umjereno optimistični.

Koje ste ključne upravljačke odluke u ovoj godini, u pandemiji, donosili?

Krajem veljače krenuli smo s kriznim managementom. Sagledali smo naše cjelokupno poslovanje, razvili planove za nove prihode, počistili sve troškove koji nam nisu nužni te se odredili koje su nam investicije ključne. To su teme o kojima smo ranijih godina razgovarali par puta godišnje, sad to radimo svaki mjesec. Dodatno smo odlučili ubrzati naš interni projekt digitalne transformacije kako bismo i sebi i klijentima osigurali višu razinu korisničko iskustvo te interno stvari odrađivali brže i efektivnije.

Kakvi su trendovi u Vašoj industriji i što očekujete globalno, ali i lokalno u sljedećem razdoblju?

IT industrija se i kod nas i na globalnoj razini pokazala otpornijom na krizu nego neke druge industrije. Brojne IT kompanije su i ranije imale implementirane različite fleksibilne radne aranžmane, s klijentima je i prije krize postojala praksa udaljenog rada, IT je naviknut na distribuirane timove i udaljeni rad. Ono po čemu se, u odoljevanju krizi, razlikujemo je šarolikost portfelja u smislu kompanija, industrija i tržišta. U CISEX-u smo proveli više istraživanja i analiza naših članica i u principu, ako vaše djelovanje nije usko vezano uz industriju koja je u krizi najpogođenija, tipa avio prijevoza, turizma i slično, IT kompanije bilježe ili iste rezultate kao u prethodnoj godini ili rast. Pa čak kompanije koje se na primjer bave razvojem softvera za avio industriju, sada pronalaze načina kako ući u druge industrije koje do tada nisu pokrivali. Ono što ne treba zanemariti je da IT ne postoji sam za sebe te da se kriza koja se u prvom valu prelila prvenstveno na uslužne djelatnosti može vrlo lako proširiti. U Hrvatskoj se vrlo skoro očekuje aktivacija nekih 400.000 ovrha, ako krenu, imamo socijalni problem, ako ne krenu, kreće zamašnjak nelikvidnosti gospodarstva. Zato kroz CISEX radimo na jačanju kompetencija naših članova u pristupu inozemnim tržištima i kapitalu te skaliranju biznisa koji će kvalitetno odolijevati krizi.

Poslovna inteligencija koja se bavi implementacijom analitičkih i big data sustava. Tko su Vaši glavni klijenti i kakve im se proizvode i usluge nudite kako bi i oni sami poboljšali svoje poslovanje?

Poslovna inteligencija je IT tvrtka koja je usko specijalizirana za implementaciju analitičkih i big data sustava te također radimo projekte migracije podataka. Prvenstveno smo fokusirani na klijente u telekom industriji, financijskoj industriji, proizvodnji, retailu i distribuciji. Osim što radimo visoko prilagođene analitičke i big data sustave za konkretne kompanije, razvili smo i vlastiti softver za upravljanje privatnošću podataka čijom implementacijom kompanije osobnim podacima upravljaju potpuno u skladu s GDPR regulativnom te drugim svjetskim regulativama koje su pandan GDPR-u. Naši klijenti su mahom enterprise segment, s time da više od 60% prihoda od usluga ostvarujemo u inozemstvu.