DAN VELIKIH PLANOVA: Predsjednica Uprave Philip Morrisa Zagreb Anita Letica o prilikama u 2021. godini

Na jednom od najznačajnijih korporativnih evenata ove godine, 12. Liderovoj konferenciji Dan Velikih planova koja se održava 23. rujna na Zagrebačkom velesajmu nastupit će i predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb, Anita Letica koja je prema upravljačkoj moći od 345 milijuna eura prihoda trenutno najmoćnija predsjednica Uprave u Hrvatskoj.

Na okruglom stolu 'Prognoze za 2021. – prilike i opasnosti' Anita Letica će iz prve ruke predstaviti planove Philip Morrisa te dati uvid u poslovanje i planiranje u ovim nesigurnim vremenima. Kao generalna je direktorica za tržišta Hrvatske i Slovenije, jedne od najvećih duhanskih kompanija na svijetu, Philip Morris International, Letica trenutno predvodi i povijesnu transformaciju cijele industrije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te magistrirala poslovni menadžment na IEDC Bled. Karijeru je započela u Plivi, a Philip Morris-u se priključila 2008. godine. Na trenutnoj poziciji je od početka 2015. godine, otkada je i kontinuirano na Liderovom popisu deset najmoćnijih žena hrvatskog businessa.

Vi ste po upravljačkoj moći od 345 milijuna eura prihoda trenutno najmoćnija predsjednica Uprave u Hrvatskoj, pisali smo tako u Lideru krajem 2019. godine. Tada ste rekli kako su Vaše ključne upravljačke odluke vezane uz komercijalizaciju proizvoda IQOS, ali i promjenu dosadašnjeg načina poslovanja kompanije. Tada nismo znali što nas očekuje samo nekoliko mjeseci kasnije, pa Vas pitamo, što se promijenilo? Koje su danas ključne upravljače odluke i je li se promijenio način poslovanja?

Cjelokupna je situacija, naravno, imala utjecaja i na naše poslovanje te donijela određene promjene. Ključna je bila agilnost te sposobnost brze prilagodbe cjelokupnog poslovanja novonastalim uvjetima, kako bismo prvenstveno zaštitili zaposlenike te osigurali kontinuirano poslovanje, ali i pružanje podrške našim potrošačima. Ono što je ostalo isto jest dosljednost Philip Morris kompanije svojoj viziji i ustrajnost na putu ka stvaranju svijeta bez dima cigareta te su moje ključne upravljačke odluke i dalje vezane uz komercijalizaciju proizvoda IQOS i transformaciju načina na koje radimo i razmišljamo.

Kakve su Vaše prognoze za jesen ali i godinu koja je ispred nas?

S obzirom na zdravstvenu situaciju, teško je prognozirati, no zasigurno nas očekuje puno izazova. Utjecaj krize je značajan, a u kojoj mjeri će se odraziti na gospodarstvo pa tako i na pojedine kompanije, ovisit će o puno različitih faktora i svi mi ćemo se morati jako potruditi da prebrodimo poteškoće koje nam dolaze. Iako ne vjerujem da će generalno gospodarstvo u 2021. uspjeti doseći pred-kriznu 2019., ipak vjerujem da će po završetku zdravstvene krize oporavak biti brz te da će gospodarstvo nastaviti rasti. Nažalost, isto je tako činjenica da će u narednom periodu velik broj firmi biti u ozbiljnim problemima te jedan dio njih suočen i s prestankom poslovanja, stoga bih svakako naglasila kako je kontinuirana prilagodba poslovanja izuzetno bitna. To govorim i iz vlastitog iskustva, i iskustva Philip Morrisa jer su nas upravo kontinuirane promjene u načinima kako radimo učinile otpornijima na krizu u odnosu na održavanje „status quo“ poslovanja i „traženja krivca“ u vanjskim faktorima. Prilagodbe aktualnom vremenu te predviđanje nadolazećih trendova i prilika su ključni za rast i razvoj poslovanja.

Što se može očekivati vezano uz vašu industriju?

Kao u svakom poslovanju, tako i u našoj industriji, velik je broj izazova s kojima se susrećemo, a prethodno spomenuti ekonomski i gospodarski izazovi, samo su jedna od odrednica. Aspekti našeg poslovanja su višestruki, s obzirom na to da poslujemo unutar industrije koja je visoko regulirana pa samim time snažno ovisi o poreznoj i drugim politikama. Svakako trebamo uzeti u obzir činjenicu da nam vjerojatno predstoji sljedeći krug ekonomskog pada te potom oporavka kako sam već navela, a sve uzrokovano aktualnim zdravstvenim izazovima. Sada više nego ikad trebat će pažljivo promišljati odmjerenu te predvidivu poreznu politiku, koja će u obzir uzimati realnosti poput karakteristika proizvoda, njihove etabliranosti na tržištu, ilegalnu trgovinu i drugo. Ono što mogu reći konkretno za Philip Morris jest da kontinuirano radimo na tome kako najbolje odgovoriti na potrebe naših potrošača i ulažemo u razvoj tehnologije i znanost koja stoji iza proizvoda koji predstavljaju manje štetne alternative cigaretama.

Gdje bi se mogle ukazati prilike i kako ih danas prepoznati u ovim nesigurnim vremenima?

Do sada se već pokazalo kako prilike uvijek postoje, ali je ključ u prepoznavanju pravih prilika. To ovisi o tome koliko pratimo što se događa u okolini i koliko dobro prepoznajemo potrebe potrošača, koliko imamo znanja i mogućnosti te koliko smo hrabri riskirati kako bismo realizirali neku priliku. Važno je kontinuirano osluškivati potrebe potrošača, kako bi se poslovanje pravovremeno prilagodilo, i to ne samo u vrijeme krize. U našem slučaju, upravo su preferencije potrošača, koji danas traže manje štetne alternative cigaretama, bile poticaj za transformaciju naše kompanije, ali i cijele industrije. Konkretno u Hrvatskoj je upravo komercijalizacija proizvoda IQOS stvorila priliku za kreiranje 300 novih radnih mjesta od 2018. godine.

Kako razvijati poslovanje i upravljati rizicima kada ne znamo što nas očekuje već sutra?

Dinamika u današnjem poslovanju je, bez obzira na zdravstvenu krizu, izuzetno ubrzana u odnosu na prije. Promjene su brže, okruženje je kompleksnije i puno umreženje. Iako ne možemo sa sigurnošću znati što nas očekuje sutra, moramo gledati u budućnost i unaprijed razmišljati o potencijalnim događajima i situacijama s kojima se možemo susresti. To je jedini način kako pravovremeno odgovoriti i poduzeti aktivnosti kojima bi se rizici sveli na minimum i/ili iskoristile prilike. Pri tome nije sve u rukama samo kompanija, već svih dionika, stoga je nužno da zajednički radimo na donošenju mjera i rješenja koje će gospodarstvu u cjelini omogućiti daljnji ekonomski rast i razvoj. Za svaki rizik koji se može pojaviti, vjerujem da postoji netko tko je o tome već razmišljao ili negdje već ima rješenje i ‘samo’ treba omogućiti da točne informacije mogu brzo kolati kroz sustav. Protočnost točnih i relevantnih informacija je često ključni alat za upravljanje rizicima i razvoj poslovanja.

