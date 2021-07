Galošić: Cilj nam je otvarati nova tržišta u području farmaceutike i integrirati nove akvizicije u poslovanje

Među mnogim prepoznatljivim imenima gospodarskog i političkog života zemlje koja će naći svoje mjesto na ovogodišnjem Liderovom Danu velikih planova, bit će i Sergio Galošić.



U posljednjih dvanaest godina ovaj poslovni skup postao je zaštitni znak Liderovih konferencija, okupivši oko 4300 sudionika i dvjesto govornika, mahom predvodnika različitih industrija te čelnih ljudi iz političkog i javnog života. Konferencija koja se održava 29.rujna na Zagrebačkom velesajmu stekla je status nezaobilaznog političko-gospodarskog eventa, a ove će godine obuhvatiti ključne teme kao što su globalni trendovi, očekivanja od sljedeće godine u regiji, monetarno-kreditna politika u 2022. i uvođenje eura, fiskalna politika i učinci na potrošnju, privlačenje investicija i poticanje izvoza te prognoze za 2022. Čelni čovjek Klimaopreme za Lider otkriva što je sljedeće za sve ambicioznijeg hrvatskog izvoznika koji je u svibnju preuzeo njemačku tvrtku MCRT, što se može smatrati 'čovjek ugrizao psa' viješću u hrvatskom kontekstu.

- Mi smo u Klimaopremi 2019. godini intenzivno radili na novoj strategiju razvoja tvrtke. Promišljali smo gdje sebe vidimo u budućnosti, koja je to grana industrije koja je, s jedne strane nama novo tržište, a s druge strane komplementarna našem znanju i iskustvu stečenom u inženjeringu u farmaceutskim pogonima. Vrlo brzo smo došli do zaključka da je to područje mikroelektronike, jedno od najbrže rastućih tržišta uopće. Naime, za potrebe proizvodnje mikročipova, optike i ostalih područja mikroelektronike potrebni su iznimno kontrolirani uvjeti, odnosno najviše klase čistih prostora, što je svakako komplementarno s poslom koji se mi bavimo. Kada smo intenzivno krenuli istraživati tržište mikroelektronike, otvorila nam se mogućnost akvizicije tehnološke tvrtke MCRT, koja već dugi niz godina proizvodi specijalne uređaje za kontrolu okoline proizvodnje mikroelektronike i projektira manje projekte koje uključuju i čiste prostorije. U tom smislu smo krenuli u intenzivne pregovore te u konačnici završili s uspješnom akvizicijom i omogućili Klimaopremi bržu penetraciju u nove izazove - objašnjava logiku iza preuzimanja njemačke tvrtke Galošić.

Kaže kako su planovi kvalitetno integrirati novu akviziciju u postojeće poslovanje i poboljšati njene ukupne kapacitete te 'otvarati nova tržišta na kojima još do sada nismo egzistirali, kako u području farmaceutike tako i u klimaprogramu u kojem već nekoliko godina za redom imamo dobre rezultate, a ako se na tom putu stvore nove mogućnosti za akvizicijama itekako ćemo razmisliti i o takvom vidu daljnjeg širenja'.

Pored toga, veliki dio svojih resursa tvrtka će usmjeriti prema zaposlenicima koje smatra svojim najvećim potencijalom, njihovom okruženju i razvoju osobnih potencijala. Nezaobilazna tema proteklih godinu i pol je pandemija, no Galošić kaže kako nije značajnije utjecala na prihode. S druge strane, uvelike je otežala nabavi i transport sirovine za proizvodnju te otpremu gotovih proizvoda, pogotovo na samom početku pandemije, a poremetila je i migraciju zaposlenika zaposlenih na projektima u Europi. Ipak, pandemija je ubrzala proces digitalne transformacije poslovanja Klimaopreme, pa su neki interni projekti odrađeni puno prije nego što je bilo planirano što je otvorilo vrata drugim mogućnostima.

Od sljedeće godine, Galošić očekuje konačno smirivanje situacije u Europi i razinu procijepljenosti koja omogućuje povratak na staro.

- U idućoj godini očekujemo nastavak poslovanja koji smo imali u 2021., završetak integracije tvrtke MCRT i naravno razvoj i rad s našim najvrjednijim kapitalom kojeg imamo, a to su naši djelatnici - sumira Galošić.

