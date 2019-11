Jasmina Očko: Nema uspješnog poduzeća i kvalitetnog menadžera bez kontrolinga

Kontroling je danas jaka tema u Hrvatskoj, a postoji razlog za to, nema uspješnog poduzeća i kvalitetnog menadžera bez dobrog i tržišnog proizvoda bez izbalansirane produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti, a glavne smjernice za to daje upravo kontroling, naglasila je Jasmina Očko, konzultantica za kontroling iz tvrtke Kontroling Kognoska na otvorenju sedme po redu međunarodne konferencije o kontrolingu pod nazivom 'Od efikasnosti do konkurentnosti', koja je okupila više od 200 stručnjaka kontrolinga.

Konferencija se održava u zagrebačkom hotelu Westin, organizira je navedena konzultantska tvrtka Kontroling Kognosko i poslovni tjednik Lider, a pokrovitelj je ICV-a – Internationaler Controller Veraina (Međunarodna udruga kontrolera).

Riječ je o najvećem kontroling-eventu u Hrvatskoj, na kojem će se čuti cijeli niz primjera iz prakse, ali i kuda ide i kako izgleda budućnost kontrolinga, te kako će se kontroling morati prilagoditi automatizaciji, pri čemu ne da neće nestati, već će njegova uloga u tvrtkama postati još važnija, o čemu će pričati najveći stručnjaci kontrolinga iz Njemačke, Utz Schäffer, direktor Instituta za menadžment, računovodstvo i kontroling (IMC) te redovni profesor Škole za menadžment Otto Beisheim te Detlev R. Zilmer, član upravnog odbora ICV-a, partner i trener Controller Akademie.

Sudionici konferencije čut će nakon toga iz prve ruke kako je tekao inovativni put promjena u odjelu kontrolinga u njemačkoj tvrtki Stiebel Eltron, a hoće li uskoro hladnjaci znati više od nas, zapitat ćemo se nakon prezetacije iz Heinekena Croatia. Uslijedit će predavanje o tome kako se putem kontrolinga otkrivaju neproduktivnost i neefikasnost u bosanskohercegovačkom poduzeću za proizvodnju vrhunske stolarije za zapadno tržište FTM, dok će nam kontrolorka iz Klinike Magdalena predstaviti teoriju kako je kontroling zapravo krvotok tvrtke. Sve to zaokružit će predavanje iz statistike, koju će na svoj osebujan način prezentirati Toni Milun.