Sav potencijal tehnoloških inovacija ubijaju novi procesi, razine odobravanja i novi zadaci

Direktor Instituta za organizaciju Boston Consulting Groupa dr. Yves Morieux govorio je u petak na konfereciji Stvaranje vrijednosti u svijetu povećane kompleksnosti u zagrebačkom Hilton Garden Inn hotelu o krizi produktivnosti kao posljedici kompleksnosti organizacija i radnih procesa.

- U zadnjih 20 godina imamo nula posto poboljšanja u produktivnosti. Iznenađujuće je jer u svim industrijama ima puno inovacija, ali ne i na području produktivnosti – rekao je Morieux o čijem model smart simplicity možete detaljnije pročitati u intervjuu koji je nedavno dao za Lider.

Nakon oca moderne strategije, harvardskog profesora i stručnjaka za područje konkurentske prednosti i natjecateljske strategije Michaela Portera orgnizacijski procesi, strategije i dokumenti nevjerojatno su se umnožili. To nije pomoglo. Danas se moramo nositi s tom složenosti koja je nastala temeljem Porterove teorije. Prema analizi Instituta, 40 posto radnog vremena pišu se izvještaji, na izvještavanje ode i 40 posto vremena sastanaka, kazao je Morieux. No, to nije najporazniji podatak koji je iznio jer čak između 60 i 80 posto radnog vremena odlazi na administraciju, planiranje, sastanke, izvještavanje.

- Sve je manje rada. Ljudi gube svrhu, smisao i ne osjećaju se angažirano. Pritom kompleksnost samo raste. Novi procesi, razine odobravanja, novi zadaci. Očekujemo li da će ona padati u idućim godinama? Ne. To je ono što ubija sav potencijal tehnoloških inovacija. Poslovanje je od 1955. do 2010. postalo šest puta izazovnija i kompleksnije. Jesmo li šest puta inteligentniji? Nismo. Moramo promijeniti načine na koje radimo – kazao je Morieux te predstavio temelje pojednostavljenja koji se oslanjaju na promjene u području vodstva, suradnje i angažiranosti.

U tom svjetlu u nastavku konferencije održan je okrugli stol o vodstvu u doba povećane kompleksnosti na kojem su svoja iskustva i dobre prakse kojima se protiv složenosti bore u svojim tvrtkama iznijeli predsjednik Uprave Plive Mihael Furjan, izvršni direktor slovenskog Telemacha Adrian Ježina,operativni direktor Rafinerija i marketinga u Ini Stjepan Nikolić, generalna menadžerica Coca Cole HBC Adria Ruža Tomić Fontana, potpredsjednik Atlantic Grupe Neven Vranković i izvršni direktor Addiko banke Mario Žižek.

- Smanjujemo svoju ponudu na minimum. Kad samo došao 2016. u Addiko nudili smo 45 proizvoda. Sad ih imamo 15, a fokus nam je da ih imamo 6. To je jedan od načina na koji se borimo s kompleksnosti. Drugi element je suprotan onom što u Hrvatskoj ljudi smatraju dobrom taktikom - ako nešto dobro radiš dugo vremena, da je dobro to ne mijenjati. Sve što radimo, stalno razmišljamo kako to mijenjati i poboljšavat - rekao je Žižek kako se kompleksnosti suprotstavljaju u Addiku koji kao predstavnik bankarskog sektora uvijek jedno oko drži na fintechima i što se događa u njihovoj areni.

Vranković je istaknuo kako već 22 godine radi u Atlanticu jer osjeća da ima svrhu tamo. Tome doprinose visoka primanja, ali i motivirajući vođa. - Istina je da Emil Tedeschi kao CEO stvarno osnažuje svoje menadžere i ja se nadam da isto tako djelujem na svoje kolege. Osnaživanja nikada nije dosta. Mislim da smo zato učinkovitiiji od konkurencije - obrazložio je potpredsjednik Atlantica ističući da im je u kompaniji najgora noćna mora da ćemo postati birokratska organizacija.

Svi sudionici panela složili su se kako kompleksnosti snažno doprinose regulacije koje su ušle duboko u sve njihove branše. Ponekad im čak i koče biznis, primjerice zabranom distribucije pojedinih supstanci ili čekanjem na odobravanje čak i ako je u pitanju samo promjena ambalaže Plivi se blokira proizvodnja. Telekomi su u velikoj ekspanziji inovacijama u ponudi, a zajedno s time buja i kompleksnost.

Tomić Fontana osvrnula se kako u konceptima kao što je smart simplicity postoje i zamke. Pokušavaju se pod tom egidom ugurati prakse koje se već koriste, prakse koje baš i nemaju dobre rezultate, a ima i onih koji im pristupaju na preznanstven način. Treba znati to prepoznati i koristiti alate koji zaista nude ubrzanje.