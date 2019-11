VIDEO: Roomy je hotelski robot butler. Pogledajte što sve radi

U bugarskom hotelu Best Western Sofia Airport Hotel imaju robotskog butlera. Zovu ga Roomy. Svih 76 soba hotela može se osloniti na njegove usluge 24 sata dnevno. A što on to radi? Dostavlja hranu i proizvode iz duty shopa u sobu, gostima hotela služi kao vodič, a kao pravi butler Roomy poslužuje goste na događanjima. I to na tri različita jezika - kineskom, korejskom i ruskom.

Poslodavac je prezadovoljan. Robotski butler radi 24/7, ne traži slobodne dane, ne traži plaću, ne buni se na prekovremeni rad i uvijek je dobro raspoložen. Također, sa svojih 55 kilograma, automatskim punjenjem, pristojnom komunikacijom i samostalnim izbjegavanjem prepreka idealna je reklama za hotel. Digitalni marketing voli takve kandidate, a hotel je dodatno potaknuo goste da svoje fotografije s Roomyjem dijele s hashtagom #roomyrobot na društvenim mrežama kako bi dobili besplatne vouchere za piće ili 10 posto popusta za idući boravak u hotelu. Osoblje hotela također je s veseljem prihvatilo kolegu robota i jako su sretni što s njime mogu surađivati.

Sve ovo ispričao je na konferenciji Best Stay u opatijskom Amadria Park hotelu Svetoslav Panev, generalni direktor bugarskog Best Western Sofia Airport Hotel.

Pogledajte kako robot Roomy izgleda u akciji:

Iako zvuči zabavno, robot se pokazao i kao vrlo isplativa investicija. Robotski butler im je u pogonu tek 40 dana, a već su se prihodi od usluge u sobu povećali za 25 posto. Panev pojašnjava kako su dosad u prosjeku imali 40 dostava u sobu dnevno i trebalo im je otprilike 12 minuta od poziva gosta do kucanja na vrata sobe. Sada se taj posao obavi mnogo brže, a uzme li se u obzir da je prosječna plaća u Bugarskoj četiri eura po satu, hotel je izračunao da će im robotski butler uštedjeti 11.000 eura godišnje samo u tom segmentu rada. Puno međunarodnih hotelskih lanaca već uživa u benefitima robotskog butlera, osobito u SAD-u i Kini.

7 trendi tehnologija u hotelijerstvu 1. Robot koji nosi prtljagu 2. Robot concierge 3. Sobna Alexa 4. Robotski butler u restoranima i na recepcijama 5. Robot konobar 6. Robot kuhar u restoranima 7. Robotski show cooking (koristi ga 20 hotela u Singapuru)

---- Ugostiteljstvo se temelji na ljudima, ali ne možemo zaustaviti tehnologiju. Tri milijuna robota iduće godine radit će u raznim industrijama u svijetu. U idućih deset godina 25 posto rutinskih poslova radit će roboti. To je odlična prilika da postanemo kreativni i razvijemo nove ponude za naše klijente – zaključio je Panev.

Petu konferenciju Best Stay koju organiziraju Proper i Lider media otvorila je direktorica Propera Anja Profotić. Predstavila je program trodnevne konferencije na kojoj će od 13. do 15. studenog sudjelovati više od 50 govornika iz turizma i hotelijerstva iz Hrvatske i regije, a očekuje se preko 200 sudionika.