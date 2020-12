Žene u biznisu: Nema još recepata za nov način rada, moraju se stvoriti i to će potrajati

Kako poslovati u novom normalnom tema je svih poslovnih okupljanja, a iznimka nije bila ni online konferencija Žene u biznisu gdje se raspravljalo kako biti uspješan kod kuće i od kuće te što kad planovi iz 'vrapca u ruci' odlete i postanu 'ptica na grani'.

Kako biti uspješan kod kuće i od kuće

Predsjednica Uprave Siemens Hrvatska i Slovenija Medeja Lončar​ i članica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić ispričale su kako su se veliki sustavi u kojima rade snašli u aktualnoj dilemi na koju sve tvrtke i zaposlenici svijeta pokušavaju naći najbolji odgovor - kako biti uspješan kod kuće i od kuće?

Najbolja moguća podloga za dramatičnu promjenu privatne i poslovne svakodnevice u korona-krizi bila je uznapredovala faza digitalne transformacije do koje su njihove kompanije došle i prije pandemije. No, to ne znači da je zadatak uspostave novog načina funkcioniranja bio lagan.

Hrvatski Telekom je za gotovo 4.000 zaposlenika morao takoreći preko noći omogućiti rad na daljinu.

- Svi smo se bojali da bi se sustav mogao urušiti, no ustrajali smo u cilju da ljudi budu povezani. Nakon potresa svi smo se bojali što će biti sutra. No, nismo imali vremena za strah, 4.000 ljudi smo prebacivai na rad od kuće, nisu svi imali potrebnu infrastrukturu ni laptope, ali nevjerojatno je kako se u takvim uvjetima pokaže solidarnost. Upravo potresna je bila želja našeg tima da pomogne drugima. Svjeje bilo toliko ljudski odrađeno. Naša infrastruktura je bila jedini prozor u svijet, da se djeca mogu školovati, da se može raditi. Dakle, bila je tu bojazan, ali sve što nas ne ubije, ojača nas, pa tako će i ova korona - kazala je optimistično Rapaić.

Kazala je i kako HT nije zatekla digitalizacija, ali da nitko nije očekivao da će im fiksni promet porasti duplo, za 89 posto. U mobilnoj mreži je promet porasao za 50 posto.

- Fiksna mreža je investicijski zahtjevna i u nju se mora dugo i puno ulagati, ali je ona robusna. Možemo biti zadovljni jer naša infrastruktura to može izdržati - zaključila je.

S druge strane, Siemens je uz masovnu selidbu na rad od kuće usred najvećeg lockdowna čak promijenio i rukovodstvo te spin off energetskog dijela poslovanja u tome razdoblju stavio na burzu. Za uspjeh smatraju zaslužnim fokusiranost na menadžement promjene na kojem su radili i prije korone.

- Drago mi je da smo taj proces započeli prije, sada bi nam bilo puno teže da nismo. Pokrenuli smo proces digitalne transformacije u prilično konzervativnoj firmi i nismo prestali sa svim tim procesima, čak smo ih malo ubrzali. Firme koje su bile u nekoj fazi pripreme bile su puno otpornije u ovoj krizi. Sada su naši ljudi razumjeli da su te promjene bile dobre, prije dvije godine je to bilo teže objasniti - istaknula je Lončar.

Tehnološki zamah uslijed pandemije ubrzao je mnoge interne procese digitalizacije, ali promijenila se i kultura tvrtke. Na regionalnoj razini upravljači Siemensa dobili su više slobode i mogućnosti utjecanja na lokalne procese. Osim promjena u procesima, proizvodnji i ponudi, novi način rada donijet će promjene u sam izgled tvrtke.

- Imamo i koncept kako će izgledati prostorije. Bit će više prostorija za sastanke, a manje invidividualnih. Morat ćemo izgraditi mišiće. Nema još recepata za nov način rada, moraju se stvoriti i to će potrajati - kaže predsjednica Uprave Siemensa za Hrvatsku i Sloveniju.

Obje su sugovornice panela koji je moderirala Liderova novinarka Željka Laslavić zaključile kako će kombinacija rada od kuće i iz ureda biti trajna praksa u njihovim kompanijama.

Što kad propadnu plan A i plan B i plan C

Iz dana u dan mijenjaju se pravila igre, sve što se pri stvaranju planova uzima u obzir postaje varijabilno i za ništa se ne smije čvrsto uhvatiti. Ima li plan uopće smisla?

- Plan ima smisla, od njega krećemo. No, spremnost na prilagodbe je važnija nego ikad i vjerujem da taj segment poslovanja neće nestati. Kako se digitalizacija ubrzala, tako će i kompanije postati otpornije na promjene, morat će se brzo prilagoditi i takve će sigurno uspjeti - smatra predsjednica Uprave Wiener osiguranje VIG Jasminka Horvat Martinović koja je ispričala kako je njezina kompanija bila pogođena s dvije velike krize - zatvaranjem i potresom zbog kojih je bilo 70 posto više poziva i velika potreba za izlaskom na teren. No, spremnost na prilagodbe i pozitivan stav pomogli su im, kako kaže, da izvrsno reagiraju. U toj se krizi Wiener osiguranje VIG prvi puta pozicioniralo na drugo mjesto na tržištu i ostvarilo najbolje rezultate.

Predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić također drži da je plan kao okvir za poslovanje nužan, ali tvrdi da je fleksibinost unutar njega od presudne važnosti.

- Nećemo moći računati na stabilnost pretpostavki i faktora s kojima smo krenuli pri izradi plana. Mislim da će kompanije koje će biti brže u prilagodbi, biti bolje na tržištu. Planirajte, ali fleksibilno mijenjate čim se za to pokaže potreba - navodi Kranjčić te dodaje kako su preko noći uvodili promjene ne bili održali ugostiteljski dio poslovanja na životu. Iako su u trgovini imali pet posto rasta za prvih 11 mjeseci ove godine, ugostiteljski dio poslovanja suočen je s padom prihoda. No, taj dio djelatnosti donosi manje od četiri posto ukupnog prihoda pa je to, kako kaže čelnica KTC-a, sreća u nesreći.

Zagrebački velesajam kao dio sajamske industrije suočen je s velikim izazovom. Bio je i prije korone s obzirom da se u toj sferi odvija ozbiljan disruptivan proces. Budući da se sajmovi ne mogu održavati, vodstvo je pred velikim zaokretom.

- Kako svaka kriza mijenja logiku tržišta posljedično i mi koji vodimo kompanije mijenjamo logiku razmišljanja i pokušavamo naći kreativno rješenje za situaciju u kojoj se nalazimo. Okrenuli smo se agilnom projekt menadžementu - rekla je direktorica Zagrebačka velesajma Dina Tomšić te pojasnila u kakvoj se situaciji njezina kompanija našla.

- Zagrebački velesajam je tržišna kompanija, ne veže se uz proračun osnivača, Grada Zagreba. Stoga smo imali groznu situaciju. Nijednu mjeru za spas gospodarstva nismo mogli koristiti s obzirom na to da nam je osnivač jedinica lokalne samouprave. Tražili smo izuzeće od tog pravila, ali u tome nismo uspjeli. Olakotna okolnost nam je bila privremena odgoda uplate poreza, a opstajemo uz pomoć kreditne linije što je vrlo izazovno. Ipak, naši radnici nisu osjetili problem niti su bili zakinuti u primanjima.

Premda su ih je neugodno zatekao slijed događaja ove godine koji nisu bili ni približno u planu, planiranje je obavezno.

- Kompanija mora imati okvir i kontekstualno se prilagođavati situaciji, ali globalni ciljevi kompaniji moraju biti poznati, kao i strateški cilj kretanja uz nužno redovito praćenje situacije i osiguranje likvidnosti. Aristotel je komentirao da problem ne možemo uvijek riještii s istim znanjem, moramo imati novi način razmišljanja - zaključila je direktorica Zagrebačka velesajma koji za 2021. ima spremna čak tri scenarija kao okosnicu za planiranje budućeg poslovanja.

