[FOTO] 33. susret Kluba izvoznika: Pokazali su snagu dok su drugi bili na koljenima

Hrvatske izvozne snage okupile su se prošlog tjedna na 33. susretu Liderovog Kluba izvoznika održanom na vrhu jednog od najviših nebodera u Hrvatskoj, zagrebačkom Rooftop Lateralu. Glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović zahvalio je članovima Kluba za sva postignuća u pandemijskom vremenu jer, kako je rekao, da nije bilo izvoznika i onih koji izvoznike pomažu zemlja bi bila u velikim problemima. – To je bila prilika da se iskažete i još jednom dokažete da je robni izvoz daleko veći od izvoza turizma i izvoza usluga te najbolji generator BDP-a u ovoj zemlji. Zahvaljujem vam na svemu što ste napravili i pokazali snagu kad su mnogi drugi bili na koljenima – istaknuo je Šajatović.

Predstavljen je novi član Kluba, direktor švedsko-zagrebačko-bjelovarske firme Assa Abloy Zoran Kulušić-Nera, a u razgovoru s nekoliko izvoznika doznajemo da se sve vraća u tračnice. Sve osim cijena sirovina i vala inflacije.

- Popuštanjem epidemioloških mjera na austrijskom tržištu, gdje imamo više realizacija nego na hrvatskom, posao se vraća, ali sve sirovine nam poskupljuju, osobito papir. Teško je u ovom trenutku procijeniti što nas po pitanju inflacije čeka, ali imamo vremena pripremiti se – kaže Sanja Pušec, izvršna direktorica Radin printa.

Marijan Nöthig, direktor varaždinskog Ferro-Preisa, rekao je da do kraja godine očekuju rast prometa i dobiti od pet do deset posto. No, ne skriva da je pred njima puno izazova s obzirom na to da su cijene materijala i sirovina na svjetskom tržišta u porastu.

- Imali smo izvrsne rezultate, ne samo mi nego i naše firme u Kaliforniji i Tajvanu jer je ovo bilo stvarno doba izvoza. Pandemija je pogodovala firmama koje su na svjetskom tržištu, koje posluju globalno i koje mogu prodavati preko interneta – naglasio je Matt Darko Sertić, direktor tvrtki Applied Ceramics i Sunceco.

Opušteno druženje uvertira je u veliku godišnju konferenciju o izvozu Pametni znaju čemu služi izvoz koja će se održati 9. srpnja u zagrebačkom hotelu Internacional. Na tom skupu govorit će se o nekim od gorućih tema kao što su prilike za izvoznike u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) koje će predstaviti koordinator za NPOO Zvonimir Savić, o uvođenju eura i valutim rizicima na neeurskim tržištima o čemu će pričati guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić te perspektivama izvoza s obzirom na inflatorne utjecaje te rast cijena sirovina i repromaterijala o čemu će govoriti izvoznici.