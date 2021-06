Usprkos dramatičnom porastu cijena željeza u ljevaonici Ferro Preis očekuju rast. Kako im uspijeva?

Čakovečki Ferro-Preis, jedna od najvećih ljevaonica u jugoistočnoj Europi, do kraja godine očekuje rast prometa i dobiti, ali ne zavaravaju se, svjesni su da je pred njim puno izazova s obzirom na to da porast cijena repromaterijala i sirovina na svjetskom tržišta ne jenjava. Međutim, imaju već iskušane alate za očuvanje otpornosti.

- Mi radimo za više branši, imamo više kupaca, a najveći kupac nam ima svega 20 posto prometa. Disperzija tržišnih vrsta robe i kupaca jako je bitna. Radimo s više vrsta materijala i različite proizvode, nemamo jednu liniju koja radi samo jedan tip proizvoda, nego više njih i diverzificirani smo. To s jedne strane košta malo više, ali s druge strane štiti. To je i razlog zašto nam promet nije pao prošle godine. U ovoj godini očekuju rast od pet do deset posto - rekao je Marijan Nöthig, direktor Ferro Preisa na ekskluzivnom druženju Liderovog Kluba izvoznika.

Rast ulaznih troškova - kako odgovoriti na izazove bit će tema panela na konferenciji Pametni znaju čemu služi izvoz koja će se održati 9. srpnja u hotelu International i online. O svojim iskustvima govorit će Miroslav Bajkovec (Bajkmont), Vanja Burul (Končar – Distributivni i specijalni transformatori), Marijan Nöthig (FERRO-PREIS),Nikola Požgaj (Požgaj grupa) i Tihomir Premužak (Vetropack straža).

Porast cijena

Potražnja je imala oscilacija u ciku pandemije, u travnju i svibnju, kao i krajem prošle godine, međutim, sada je značajno pojačana i pitanje je koliko će se ispuhati tijekom iduće godine, kaže Nöthig kojem kao i mnogim proizvođačima najveću prijetnju trenutno predstavlja porast cijena sirovina.

- Porast cijena direktno nas udara s obzirom na to da smo ljevaonica te da koristimo sirovo željezo, čelik i slične materijale čije cijene bujaju. Dobrim dijelom to kompenzira dobit, a pokušat ćemo prebaciti dio toga na kupce. U dobroj smo poziciji jer izvozimo 95 posto svojih proizvoda i ugovori su nam koncipirani tako da su cijene vezane uz burzovne cijene čelika i ostalih sirovina, ali neke stvari jednostavno moramo ispregovarati. Kompenzirati je moguće samo dio koji se tiče ključnih sirovina, a u velikom postotku rastu i cijene drugih, nama nešto manje bitnih sirovina za ambalažu, prijevoz, boje i slično - ističe direktor Ferro Preisa.

Ta tvrtka izrađuje dijelove elektromotora, generatora, pumpi, ležajeva, industrijskih strojeva, medicinskih uređaja, poljoprivrednih strojeva i peći za renomirane svjetske proizvođače u različitim industrijama. Veći je rizik kod kupaca koji zbog nestašica određenih komponenti na tržištu poput čipova i slično ne mogu završiti finalni proizvod. Stoga u Ferro Preisu pokušavaju minimizirati svoj dio i isporučiti na vrijeme svoj dio robe. Iako im to nije bila praksa, uspjeli su nabaviti materijal i napraviti zalihe kako ne bi kasnili s isporukama.

Dobavni lanci

No, dobavni lanci jesu problematični.

- Mijenjaju se načini nabave i potražnja. Sirovo željezo dobavljamo iz rudnika u Africi, Rusiji ili Južnoj Americi i tu je problem logistike brodova koji nekad uopće ni ne krenu. Kina ima jako veliku potražnju za tim robama i otpadnim čelikom, tako da oni gutaju praktički sve svjetske zalihe, onda to kvari i logističku priču i cijene na tržištu rastu. No, ta potražnja je umjetna. Nastaje globalna neravnoteža u logistici, stvara se nered u tenderima, sve to puno utječe na cijene, na način nabave, logistiku i isporuku - pojašnjava Nöthig.

Ferro Preis je u velikom investicijskom ciklusu, završavaju izgradnju dvije nove proizvodne hale u kojima bi probna serijska proizvodnja trebala krenuti na jesen. Pogoni će biti automatizirani u skladu s industrijom 4.0, a očekuje se i otvaranje novih radnih mjesta i to za tehnološki obrazovaniji kadar. Uz investiciju u elektropeći iz 2014., tvrtka ide u zelenom smjeru planom da uvede solarne ćelije na krovovima pogona kako bi kompenzirali dio troškova za struju.

Prilike

Sve u svemu, unatoč situaciji na robnim burzama i ostalim negativnim pandemijskim učincima, perspektive Ferro Preisa za budućnost su dobre. Čak se u ovoj situaciji javljaju i određene prilike, i to ne samo za njih.

- Dosta je bitan povratak proizvodnje u Europu. Mi u srednjoj i istočnoj Europi možemo dosta profitirati zbog potrebe za skraćivanjem dobavnih lanaca i eliminaciju rizika ovisnosti o jednom dobavljaču. Sve više tvrtki uz dobavljača u Aziji, traži i jednoga u Europi makar i samo kako bi pokrio 30 posto njegovih potreba jer tako ima dozu sigurnosti s obzirom na to da je logistika poskupjela, a u dobavnim lancima produžuju se rokove isporuke. Na ruku bi nam mogli ići i fondovi te programi otpornosti, samo je pitanje koliko će gospodarstvo uspjeti povući sredstava. Šteta ako ostane ovako kako se najavljuje, to može biti prilika generacije i može se iskoristiti bolje. U svakom slučaju, vidjet ćemo - zaključuje Nöthig.