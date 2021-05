BetterWithPepsi - Pepsi tvrdi da njihovo piće bolje paše uz hamburgere od Coca-Cole

Postoje ideje toliko dobre da ih je teško gledati. Tim su riječima u magazinu Adweek opisali novu, sjajnu kampanju brenda Pepsi #BetterWithPepsi. Taj se brend gaziranih pića odlučio suprotstaviti svom vječnom rivalu Coca-Coli te suvereno objavio kako se Pepsi bolje slaže s hamburgerima koji se prodaju u Wendy'su, McDonald'su i Burger Kingu.

Jedini 'mali' problem jest što Coca-Cola ima ekskluzivni ugovor sa spomenutim fast-food kompanijama, pa potrošači u njihovim restoranima ne mogu kupiti Pepsi.

Origami logo

Iznesenu tezu Pepsi je potkrijepio istraživanjem nezavisne agencije iz Los Angelesa koje je pokazalo da je 60 posto ispitanika na blind-testu izjavilo kako im uz Big Mac, Whopper i Dave's Single (hamburgere iz lanaca) bolje paše Pepsi nego Coca-Cola. Još jedna studija pokazala je da Pepsi čak poboljšava okus spomenutih hamburgera.

Kako je Todd Kaplan, potpredsjednik za Marketing Pepsija izjavio novinarima AdWeeka, potrošači već gotovo trideset godina u restoranima lanaca ne mogu kupiti Pepsi iako im okus tog gaziranog pića bolje odgovara (uz burgere). Tu nepravdu poželjeli su ispraviti tom novom kampanjom za čiju su realizaciju, osim agencija Alma i Vayner Media, angažirali origami umjetnika koji je oblikovao papirnate vrećice vodećih lanaca tako da se na njima vidi logotip Pepsija.

Na taj su način, kako je objavljeno Twitteru, željeli pokazati da Pepsi možda nije na jelovniku, ali je uvijek prisutan (While we're not on the menu, we're always in the picture').

Kako bi angažirali publiku, dijelili su besplatna pića te poticali potrošače da se fotografiraju s Pepsijem i hamburgerom i te fotografije podijele na društvenim mrežama s hashtagom #BetterWithPepsi. Sudionici izazova koji prilože dokaz da su sendviče kupili na američki Nacionalni dan hamburgera (28. svibnja), mogu dobiti digitalni kupon u vrijednosti od 3,49 dolara.