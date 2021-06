Bill Gates preporučuje pet knjiških naslova za čitanje preko ljeta

U svom novom blog postu, za mnoge kontroverzni milijarder Bill Gates pozvao je publiku da se pozabavi 'neobičnim odnosom čovjeka u prirode'. Budući da je u posljednje vrijeme, osim na razvod, Gates usredotočen na borbu protiv klimatskih promjena (i pandemiju, dakako) na svom blogu Gates Notes donosi popis naslova idealnih za čitanje preko ljeta koji bi mogli pomoći u boljem razumijevanju svijeta koji nas okružuje:

1. Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, Thomas Gryta and Ted Mann.

Kako kompanija velika i uspješna poput General Electrica može propasti? Odgovor na to pitanje, Gates je pronašao u knjizi Lights Out u kojoj autor detaljno analizira greške i krive poteze koje je povuklo vodstvo kompanije. Ako ste član upravljačkog tima kompanije ili neprofitne organizacije, Gates je uvjeren da mnogo toga možete naučiti iz ove knjige.

2. Under a White Sky: The Nature of the Future, Elizabeth Kolbert

Autorica Elizabeth Kolbert svoj je uradak opisala kao 'knjigu o ljudima koji pokušavaju riješiti probleme koje su uzrokovali ljudi pokušavajući riješiti probleme'. Točnije, piše o načinima na koji su ljudi intervenirali u prirodu i zeznuli stvar. Gates je u ovoj knjizi posebno uživao u temama iz područja geoinženjeringa i genetike.

3. Obećana zemlja, Barack Obama (domaći nakladnik Planetopija)

Memoari bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame pokrivaju njegov život od mladenačkih dana punih ideala do svih političkih i društvenih izazova s kojima se lovio u koštac kao predsjednik SAD-a. Gates hvali njegovu neobičnu iskrenost s kojom progovara o danima provedenim u Bijeloj kući tijekom jednog od najburnijih perioda u povijesti države.

4. The Overstory, Richard Powers

Jedan od najneobičnijih romana koje je Gates pročitao donosi priču o devet ljudi i njihovoj povezanosti s drvećem. Iako roman ekstremnije pristupa potrebi da se zaštite šume, milijarder je bio dirnut strašću i posvećenošću svakog lika. Nakon što je pročitao knjigu, kako piše, osjetio je golemu potrebu da dublje istraži temu, sazna što je moguće više o fascinantnom svijetu drveća.

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, Matt Richtel

Iako je Richter knjigu napisao prije pandemije, njegova saznanja u vezi toga kako funkcionira ljudski imunološki sustav itekako su vrijedna pažnje u eri Covida-19. Autor se usredotočio na četiri pacijenta, a svaki od njih je uspio upravljati imunološkim sustavom na drugačiji način. Njihove zanimljive priče daju, tvrdi Gates, potpuno novi pogled na imunologiju.