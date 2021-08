Goblincore - Mračna estetika koja slavi slobodu, autentičnost i - puževe

Kad je o estetici riječ, jedan od najžilavijih trendova posljednjih godina, bio je, bez sumnje, 'cottagecore'. Brojni korisnici Instagrama objavljivali su stilizirane fotografije drvenih kućica u cvijeću, domaćih džemova, cvjetnih vijenaca, šumskog voća, leptira i, naravno, dječice koja u pamučnim haljinama i košuljama trči proplancima poput Julie Andrews i ekipe u filmu Moje pjesme, moji snovi.

No, društvenim mrežama počeo se širiti novi trend koji se doima kao mlađi, neotesaniji, prljaviji brat 'cottagecorea' - 'goblincore'. Ili, kako je to opisao Guardian, 'goblincore' su divne bijele lanene haljine, ali, ovaj put, zamrljane blatom i mahovinom; to je 'cottagecore' za one koji doista vrijeme provode u prirodi - ruke su im uprljane zemljom, a osim u pogledu na poljsko cvijeće, suncokrete i zalazak nad livadom uživaju u puževima, žabama i kukcima i svim tim 'neobičnim' bićima koje je doista moguće sresti u suživotu s prirodom. Hashtag 'goblincore', prema Guardianu, ima gotovo pola milijarde pregleda na TikToku, a jedan je od najbrže rastućih trendova na Pinterestu, ali i Redditu.

Što prljavije, to bolje

Estetika 'goblincorea' može se opisati i kao mračniji 'cottagecore', a osim direktno iz prirode, inspiraciju vuče iz okultnog, ali i iz pop-kulture, od lika čarobnjaka kojeg u filmu Labirint utjelovljuje David Bowie pa do Sumrak Sage. Ona romantizira ružniji, manje cijenjen dio prirodnog svijeta; slavi kaos, prljavštinu i blato, a u njoj mogu uživati i potrošači koji nisu te sreće da vrijeme provode u prirodi loveći gliste i žabe krastače.

Naime, ta je estetika počela biti prisutna u domovima potrošača, ali i njihovim ormarima. Etsy je zabilježio porast pretraživanja termina 'goblincore' od 652 posto u odnosu na pred-pandemijsko doba. Prodavači neobičnih stvarčica poput vilenjačkih ušiju, umjetničkih predmeta od gljiva (da, od gljiva) te odjeće s motivima puževa, glista, lišajeva ili mahovine bilježe rekordnu prodaju, dok je na Redditu okupljena zajednica koja razmjenjuje 'goblincore' predmete poput pravih ptičjih ili mišjih kostiju!

Kako piše Guardian, zanimljivo je što trend nije pokrenula samo činjenica što su ljudi tijekom pandemije više vremena provodili u prirodi već ta mračna estetika utjelovljuje neke vrijednosti koje mlađa publika cijeni. 'Goblincore' slavi različitost, inkluzivnost, podcijenjene, one koji se ne uklapaju u zadane kalupe; ona je za neke postala izraz slobode i autentičnosti. Vrijedi spomenuti i da je 'goblincore' bizaran, ali i beskrajno zabavan trend koji za razliku od svoje visoko-stilizirane sestrice 'cottagecorea' egzistira pod mantrom - što prljavije, to bolje i zaista vraća u djetinjstvo.