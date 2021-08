Pet stvari koje smjesta trebate izbaciti iz svog životopisa

Gomila se savjeta daje u vezi toga što napisati u svom životopisu, ali rijetko se govori o tome što valja izbaciti. Stručnjak za krojenje savršenog životopisa, čovjek koji ih godišnje analizira preko tisuću i CEO kompanije Resume Writing Services, Peter Yang za CNBC-ijev portal Make It, zapisao je nekoliko stvari koje on smatra 'junkom' i koje smjesta valja eliminirati iz životopisa jer o kandidatu ne govore apsolutno ništa ili, još gore, smanjuju šanse da se zaposli. Kako piše Young, želite li CV koji govori - 'da, ja sam savršen kandidat za poziciju', svaka riječ, svaki bullet ili crtica tamo trebaju stajati s razlogom. U ovom slučaju, od viška doista boli glava:

Irelevantni hobiji i interesi

Za početak, jedan 'reality check' - svi imaju hobije (ili ih lako izmisle). Ako u životopis napišete da ste strastveni planinar ili pasionirani sakupljač poštanskih markica, to vas ne čini nimalo posebnim. Osim toga, menadžere (nažalost) ne zanima kako provodite vaše slobodno vrijeme, posebno ne u trenutku kad pred njim stoji hrpa životopisa koje moraju pročitati do zadanog deadlinea. Iznimka su jedino slučajevi kada je hobi u vezi s pozicijom na koju aplicirate. Tako, primjerice, ako želite posao u financijskoj instituciji poželjno je staviti da su vam hobi kriptovalute. Ako želite postati liječnik, taj vam hobi ništa ne znači.

Previše 'soft' vještina

Nema apsolutno ništa loše u 'soft skillsima', odnosno nemjerljivim vještinama koje određuju osobnost kandidata i govore o njegovoj sposobnosti rješavanja problema, timskog rada, motiviranosti itd. Međutim, kandidati su skloni pretjerivanju te u svoje CV-ije šakom i kapom ubacuju 'soft' vještine za koje misle da imaju dobar prolaz kod menadžera. Rezultat? Svi kandidati izgledaju isto - svi su motivirani, komunikativni, posvećeni… Young kandidatima savjetuje da u životopisu navedu više 'hard' nego 'soft' vještina te ako je ikako omoguće 'soft' vještine potkrijepe dokazima. Primjerice, 'vodio uspješne projekte koji su doveli do X posto rasta'.

Fotografija

Osim ako ne šaljete svoj životopis na audiciju za filmsku ulogu, svoju bi fotografiju trebali izostaviti. Iako se domaći menadžeri nisu izjasnili po tom pitanju, oni s kojima je radio Young tu praksu sve češće ocjenjuju nepotrebnom ili, još gore, neukusnom. Također, problem je što na osnovu fotografije - kako se osoba smiješi, kako se odijeva ili šminka, donose sud o kandidatu (najčešće nesvjesno) i njegovim sposobnostima. Mogu postati pristrani, ali i kandidata odbiti što se često pokaže greškom. Osim toga, fotografija u CV-iju može 'izazvati' tehničke poteškoće kod otvaranja ili pohrane dokumenta.

Osobne zamjenice i zastarjeli mail

Iako poslodavci nužno ne traže informatičke genijalce, određena razina informatičke pismenosti je ipak nužna. To, među ostalim, znači da iz životopisa trebaju 'ispasti' zastarjele e-mail adrese s, primjerice, Hotmaila. Držite se Gmaila ili Outlooka i nećete pogriješiti. S druge strane, pogriješit ćete ako često upotrebljavate zamjenicu 'ja'. Budući da je to 'vaš' CV, nema potrebe to dodatno naglašavati. Umjesto 'ja sam vodio šest timova', napišite samo 'vodio šest timova'. Makar se to činila kao sitnica, zna iritirati.

Pozicije starije od 10 ili 15 godina

Osim ako niste tek diplomirali ili ste senior menadžer s hrpom radnog iskustva, ne biste trebali zapisivati pozicije starije od 10 ili 15 godina. Što je starija određena pozicija (osim ako nije rukovodeća ili slična poslu na koji aplicirate) to je manje interesantna potencijalnom poslodavcu. Umjesto toga, usredotočite se na detalje u vezi recentnih pozicija i, dakako, vaše uspjehe koje ste na njima ostvarili.