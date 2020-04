Što smo saznali revizijom gotovo 100 životopisa i zamolbi? Donosimo najčešće pogreške i savjetujemo kako ih ispraviti

Od 30. ožujka do 5. travnja održali smo tjedan revizije životopisa i zamolbi za sve tražitelje posla. Tijekom istog smo zaprimili gotovo 100 prijava korisnika za koje smo zatim prošli kroz njihove postojeće životopise i zamolbe, savjetovali ih što je nužno, a što je poželjno promijeniti te pokušali odgovoriti na sve nedoumice po pitanju potrage za poslom.

Donosimo pregled najčešćih pogrešaka koje smo rangirali po stupnju ozbiljnosti, dok smo rečenice koje slikovito prikazuju 'problem' izmijenili kako bismo sačuvali identitet korisnika.

Kardinalne greške – svakako izbjeći

Naziv dokumenta kao krivo adresirana pošta – velika većina poslanih životopisa i zamolbi imala su neodgovarajući naziv prema kojem je teško pretraživati ili pravilno evidentirati poslanu prijavu. Kako bismo bili konkretniji, radilo se dokumentima naziva '36100900_AR_(2)' ili 'Europass_21032020'. Naš savjet da svaki dokument imenujete ovisno o čemu se radi (Životopis/Zamolba) i zatim vaše ime i prezime, na primjeru: Životopis_Iva_Ivić. Osim što je odmah jasno tko je autor tog dokumenta i koja mu je svrha, sama prijava djeluje urednije i profesionalnije.

Slika govori tisuću riječi – doduše nekada te riječi nisu prikladne kada je u pitanju prijava za novi posao. Osim što je velika većina fotografija bila neprimjerena po pitanju izgleda (slika s plaže, slika na kojoj je napola izrezan partner i slično), dosta njih je bilo loše kvalitete, odnosno bile su ili mutne ili premalog formata. U takvim slučajevima predlažemo da ne koristite fotografiju koja nije profesionalnog izgleda, ili kako volimo reći 'kao za osobnu, ali sa smiješkom'.

Životopis kao dječja slikovnica – u samoj definiciji životopis je dokument čija je svrha predstavljanje vas kao tražitelja posla na pregledan, jasan i sistematičan način. U prilog toj izjavi ide podatak da poslodavci skeniraju životopis u prvih 20 sekundi dok mu za čitanje posvete oko 60 sekundi. Životopis iz tog razloga ima svoju zadanu formu, što ne znači da ne smijete iskazati dio svoje osobnosti i kreativnosti, posebno ako se prijavljujete na takvu radnu poziciju, no svakako je i onda bitno voditi računa o granicama. Dizajn životopisa koji sadrži 'srčeka, cvijeće i stihove' rijetko će ikoga ostaviti oduševljenim, dok je sama apsorpcija sadržaja znatno otežana nepotrebnim vizualnim sadržajem.

Forma zadaćnice - nastavno na prethodnu točku, često smo imali priliku otvoriti životopis i prvo ugledati rečenicu: "Moje ime je Sanja Sanjić, imam 32 godine, sretno sam udana, imam troje djece, no oni me ne ometaju u mom radu i imam veliku želju raditi za Vas....". Osim što ovoj rečenici nije mjesto u životopisu jer on započinje osnovnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i e-mail su sasvim dovoljni), takve rečenice otvaraju privatnu sferu života kandidata koja sada nije predmet interesa, niti bi trebala biti. Stoga savjetujemo da ne navodite informacije za koje ne želite da vas sam poslodavac pita na razgovoru za posao, a u ovom slučaju su i siva zona odnosno diskriminirajuće (bračni status, broj djece, vjera, nacionalnost…)

Poželjno promijeniti kako biste bili bolji od drugih kandidata

Pravilno navođenje informacija – gotovo polovica životopisa imala je pogrešno ili nedovoljno precizirano radno iskustvo. U takvim životopisima navedeno je radno iskustvo, ali bez konkretnih zaduženja/odgovornosti ili je naveden radni odnos, s lijepim opisom radnih zadataka, no nedostaje vremenski period tijekom kojeg smo bili zaposleni. Osim nedovoljno informacija, imali smo priliku uočiti da je česta pogreška i kronologija – radna iskustva i obrazovanje se uvijek navode od 'najsvježijeg' prema onom 'najstarijem', s time da savjetujemo da se ne navodi osnovna škola ukoliko imate daljnje razine obrazovanja.

Fokus na relevantnim činjenicama - uočili smo da veliki broj tražitelja posla ima tendenciju provući životopis na 4, 5 ili čak 6 stranica teksta s idejom da će se na taj način najbolje predstaviti potencijalnom poslodavcu. No, slika je nešto drugačija, takvim pristupom se stječe dojam da kandidat ne zna odijeliti bitno od nebitnog te navesti relevantne informacije koje su potrebne za to radno mjesto. Ako imate 'šaroliko' radno iskustvo fokusirajte se na one poslove koji su ključni za poziciju za koju se prijavljujete. To učinite na način da srodne poslove koje ste obavljali detaljnije raspišete, a radne pozicije koje nisu srodne i dalje navodite, no s osjetno manje informacija. Čak predlažemo da poslove koji ste se bavili davno i one koji su bili kratkog trajanja u potpunosti izostavite iz svog životopisa. Slikovito rečeno, ako ste prije 8 godina kao student jedno ljeto radili na poziciji turističkog animatora u poznatom hotelskom lancu, a nakon toga imate petogodišnje radno iskustvo kao referent nabave i prijavljujete se za voditelja nabave, slobodno možete izbaciti informaciju o studentskom zaposlenju.

Pedantnost je na cijeni, kao i pravopis – imali smo priliku čitati životopise koji su lijepo strukturirani, no svaka druga rečenica ima neku grešku, bilo da nedostaje razmak između riječi ili se u više navrata ponavlja ista pravopisna greška, a još češće tipfeler. Takve greške su posebno 'pogubne' kada se radi o prijavi za posao administratora, asistenta u marketingu, novinara ili svake druge struke koja zahtijeva (visoku) razinu pedantnosti i pismenosti.

'Za one koji žele više'

NE floskulama - 'timski sam igrač', 'komunikativna', 'spreman na učenje' i slične navode možemo i dalje pronaći u velikoj većini životopisa i zamolbi. Oni sami po sebi nisu pogrešni, ako iza njih stoje činjenice. Pokušajte biti drugačiji od drugih i potkrijepiti svoje kvalitete; 'kao voditelj XY projekta imao sam priliku voditi tim od XY ljudi i na taj način usavršiti svoje komunikacijske i upravljačke vještine te razviti osjećaj za optimizaciju resursa.' Ovakva forma rečenice je prikladnija za molbu, dok u životopisu ih navodite kao kratke navode, primjer: 'Prezentacijske vještine – izlaganje na fakultetu, predstavljanje kvartalnih izvještaj pred Upravom na hrvatskom i engleskom jeziku (naziv radnog mjesta/poslodavca) i 2010. godine završen tečaj javnog nastupa XY.'

'Šarmirajte' poslodavca zamolbom – kada su u pitanje zamolbe, primjećujemo veliki nedostatak povezanosti s radnim mjestom i tvrtkom na čiji oglas se kandidat prijavljuje, kao i prenaglašeno ponavljanje informacija iz životopisa. Za što uspješniju zamolbu bitno se koristiti samim oglasom za posao na način da potvrdite koje kvalifikacije imate za taj posao, a da su one navedene u samom oglasu. Ukratko, ako se u oglasu izričito traži poznavanje njemačkog jezika, a u molbi navodite da ste iskusni govornik francuskog jezika te objašnjavate da ste imali priliku provesti 3 mjeseca na praksi u Parizu, smatrajte to lošom zamolbom. Veliki plus je da i istaknete svoje poznavanje poslovanja tvrtke kako bi poslodavcu jasno dali do znanja da nije 'još jedan u nizu' već istinski želite raditi baš za njega.

Zaključno, nije greška imati loš životopis, greška ga je ne ispraviti.