Životopis budućnosti u obliku TikTok videa

Pisanje životopisa moglo bi uskoro postati stvar prošlosti. Naime, u budućnosti bi se zaposlenici svojim poslodavcima mogli predstavljati TikTok videom.

TikTok je najavio program pod nazivom TikTok Resumes koji povezuje potencijalne zaposlenike s tvrtkama koje zapošljavaju. Baš kao što mu ime govori, ideja je mlade koji koriste TikTok povezati s velikim tvrtkama koje su prisutne na toj mreži i omogućiti im da se predstave potencijalnim poslodavcima na njima najprirodniji način - kratkim videom.

Korisnici će imati priliku svoje videoživotopise ostaviti do kraja srpnja, a iako je program namijenjen svim dobnim skupinama, njegovi su glavni korisnici 'generacija Z'. Društvene mreže uvelike pomažu u pronalasku posla. Brojni korisnici su upravo zahvaljujući svom vlastitom 'brendu' na društvenim mrežama pronašli posao kakav bi teško mogli dobiti klasičnim putem.

Oni koji svojim videoživotopisom žele biti primijećeni trebali bi poslušati savjete koji se mogu pronaći na TikToku. Tako iz TikToka poručuju, žele potaknuti zainteresirane kandidate da 'kreativno i autentično pokažu svoje vještine i iskustva'.

Trenutno su u projekt uključene samo tvrtke i korisnici iz SAD-a, no to bi se uskoro moglo proširiti i na ostatak svijeta s obzirom na to da je popularnost takvih videa u porastu i da su neki od njih pregledani 46 milijuna puta u 24 sata.